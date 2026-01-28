    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBMW AktievorwärtsNachrichten zu BMW

    KORREKTUR/ROUNDUP

    21 Aufrufe 21 0 Kommentare 0 Kommentare

    Deutsche Autohersteller verteidigen Spitzenplatz in Europa

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Autohersteller halten 39,9% Marktanteil.
    • Absatz in der EU steigt auf 10,8 Millionen Fahrzeuge.
    • Tesla und Stellantis verlieren Marktanteile deutlich.
    KORREKTUR/ROUNDUP - Deutsche Autohersteller verteidigen Spitzenplatz in Europa
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (In der Meldung vom 27.01.2026, 10.33 Uhr, wurde der letzte Satz des 4. Absatzes korrigiert: "... zu der unter anderem Peugeot rpt Peugeot, Opel und Fiat gehören ...")

    BRÜSSEL/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die deutschen Autohersteller haben ihre Marktanteile in Europa im vergangenen Jahr mehr als verteidigt. Zusammen kamen die Konzerne VW , BMW und Mercedes auf einen Marktanteil von 39,9 Prozent, wie aus Zahlen des europäischen Herstellerverbands Acea hervorgeht. Das waren 1,2 Prozentpunkte mehr als vor einem Jahr. Vor allem VW baute seinen Marktanteil deutlich aus. Auch BMW legte zu, während Mercedes stabil blieb.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Volkswagen AG Vz!
    Short
    113,28€
    Basispreis
    1,05
    Ask
    × 9,83
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    89,97€
    Basispreis
    1,33
    Ask
    × 7,64
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Insgesamt legte der Autoabsatz in der EU 2025 um 1,8 Prozent auf 10,8 Millionen Fahrzeuge zu. Das ist der höchste Wert in diesem Jahrzehnt - allerdings liegt der noch deutlich unter dem Vor-Corona-Niveau von 13 Millionen Autos im Jahr 2019, wie eine Analyse des Beratungsunternehmens EY zeigt. Damals lag der Marktanteil der deutschen Konzerne mit 37,1 Prozent sogar 2,8 Prozentpunkte niedriger als 2025.

    Der Anteil vollelektrischer Autos stieg deutlich von 13,6 auf 17,4 Prozent. Deutlich rückläufig ist dagegen der Anteil reiner Benziner, der von 33,3 auf 26,6 Prozent absackte. Den höchsten Anteil am Markt haben damit nun Hybride, die - Plug-in-Hybride nicht mitgezählt - auf 34,5 Prozent kamen - 3,6 Punkte mehr als vor einem Jahr.

    Tesla verliert auch europaweit deutlich

    Blickt man auf die Konkurrenz der deutschen Konzerne, zeigt sich ein gemischtes Bild. Bei Tesla wird der in Deutschland zu beobachtende Einbruch auch europaweit deutlich - von 2,3 auf 1,4 Prozent Marktanteil. Auch die Gruppe Stellantis , zu der unter anderem Peugeot, Opel und Fiat gehören, verlor von 16,4 auf 15,3 Prozent.

    Dagegen konnten die chinesischen Konzerne SAIC und BYD ihre Marktanteile stark steigern: SAIC um ein Drittel, BYD konnte den Wert sogar mehr als verdreifachen - beide allerdings auf niedrigem Niveau. BYD kommt damit nun auf 1,2 Prozent Marktanteil, SAIC auf 1,9 Prozent.

    Verhaltene Erwartung für 2026

    "Wir haben im vergangenen Jahr zwar eine leichte Erholung des Neuwagenmarkts gesehen. Insgesamt aber geht es nur im Schneckentempo aufwärts", sagt Constantin M. Gall von EY. "Auch im kommenden Jahr wird sich der Markt nur geringfügig erholen."

    Denn nach wie vor seien die Rahmenbedingungen schlecht, und es herrsche sowohl bei Privatkunden als auch Unternehmen große Kaufzurückhaltung. Die Konjunktur schwächele, viele Menschen sorgten sich um ihre Einkommensentwicklung oder den Arbeitsplatz. "Auch die hohen Neuwagenpreise, die nicht zuletzt auf regulatorische Vorgaben zurückzuführen sind, schrecken vom Neuwagenkauf ab", sagte der EY-Experte./ruc/DP/jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie

    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 87,16 auf Tradegate (28. Januar 2026, 17:23 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um -0,11 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,83 %.

    Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,21 Bil..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 327,83USD. Von den letzten 6 Analysten der Tesla Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 150,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von -58,74 %/+37,53 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu BMW - 519000 - DE0005190003

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über BMW. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    KORREKTUR/ROUNDUP Deutsche Autohersteller verteidigen Spitzenplatz in Europa Die deutschen Autohersteller haben ihre Marktanteile in Europa im vergangenen Jahr mehr als verteidigt. Zusammen kamen die Konzerne VW , BMW und Mercedes auf einen Marktanteil von 39,9 Prozent, wie aus Zahlen des europäischen Herstellerverbands …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     