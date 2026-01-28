Cherry SE: 2025-Zahlen vorläufig – Prognose verfehlt! (74 Zeichen)

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCherry AktievorwärtsNachrichten zu Cherry
    Cherry SE: 2025-Zahlen vorläufig – Prognose verfehlt!

    Cherry SE verfehlt 2025 ihre eigenen Ziele deutlich: Umsatz und Profitabilität bleiben hinter den Prognosen zurück, der Vorstand stellt sich auf Wertberichtigungen ein.

    Cherry SE: 2025-Zahlen vorläufig – Prognose verfehlt!
    Foto: Cherry SE
    • Cherry SE erreicht im Geschäftsjahr 2025 nicht die prognostizierten Zahlen.
    • Der Konzernumsatz wird voraussichtlich bei rund 94,3 Mio. Euro liegen (Prognose: 100 bis 115 Mio. Euro).
    • Die bereinigte Konzern-EBITDA-Marge wird voraussichtlich bei -10,4 % liegen (Prognose: negative Marge im hohen einstelligen Bereich).
    • Der Vorstand rechnet aufgrund des enttäuschenden Ergebnisses mit Wertberichtigungen auf Vermögenswerte.
    • Die Zahlen sind vorläufig und noch ungeprüft.
    • Die Definition der bereinigten EBITDA-Marge ist im Geschäftsbericht 2024 der Cherry SE zu finden.

    Der nächste wichtige Termin, Hamburger Investorentage (HIT), bei Cherry ist am 04.02.2026.

    Der Kurs von Cherry lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,5360EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -4,63 % im Minus.


    Cherry

    -2,48 %
    -4,84 %
    -1,07 %
    -12,62 %
    -35,13 %
    -92,38 %
    -98,42 %
    ISIN:DE000A3CRRN9WKN:A3CRRN





    Cherry SE
    Cherry SE verfehlt 2025 ihre eigenen Ziele deutlich: Umsatz und Profitabilität bleiben hinter den Prognosen zurück, der Vorstand stellt sich auf Wertberichtigungen ein.
