Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 28.01.2026

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Auch bei den Ölwerten können WTI und auch Brent zulegen.

Der Goldpreis liegt aktuell bei 5.286,61USD pro Feinunze und notiert damit +2,06 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 114,08USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +1,71 %.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 67,02USD und verzeichnet ein Plus von +0,49 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 62,90USD und verzeichnet ein Plus von +0,54 %.