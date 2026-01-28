    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Merz tritt Zweifeln an Trumps Gesundheit entgegen

    Für Sie zusammengefasst
    • Merz: Keine Zweifel an Trumps Gesundheit, voll leistungsfähig.
    • Weißes Haus betont: Trump hat exzellente Gesundheit.
    • Fico weist Berichte über Trumps Zustand entschieden zurück.
    Merz tritt Zweifeln an Trumps Gesundheit entgegen
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) ist Zweifeln an der Gesundheit des 79-jährigen US-Präsidenten Donald Trump entgegengetreten. "Ich habe aus meinen Begegnungen mit Präsident Trump keinerlei Veranlassung an seiner Gesundheit zu zweifeln", sagte er auf einer Pressekonferenz in Berlin auf eine Journalistenfrage nach seinem Eindruck vom Gesundheitszustand des Präsidenten. "Ich habe den Eindruck, dass er, ja, in vollem Umfang seinem Amt gewachsen ist. Ich habe keinerlei Anzeichen dafür, dass das anders sein sollte."

    Weißes Haus nennt Gesundheit "exzellent"

    Um Trumps Gesundheitszustand gibt es immer wieder Spekulationen. Es gibt eine Debatte darüber, ob das alles normale Alterserscheinungen eines 79-Jährigen sind oder ob es sich um Warnsignale eines überlasteten Staatschefs handelt. Das Weiße Haus erklärt immer wieder, der Präsident habe eine "exzellente Gesundheit".

    Vor allem blaue Flecken an der Hand fielen bei öffentlichen Terminen immer wieder auf. Oftmals sind die Stellen auffällig überschminkt. Trump erklärte das mit einer erhöhten Einnahme von Aspirin. Regierungssprecherin Karoline Leavitt hatte schon vor längerem angegeben, dass es davon komme, dass Trump häufig Hände schüttele.

    Jüngst hatten Medien darüber berichtet, dass Trump bei öffentlichen Terminen immer mal wieder die Augen geschlossen habe. Der Präsident widersprach aber der Darstellung, er sei eingeschlafen. Es seien Momente der Entspannung oder Langeweile gewesen.

    "Politico"-Bericht sorgt für Aufsehen - Fico dementiert

    Zuletzt hatte ein Bericht von "Politico" für Aufsehen gesorgt. Das Medium will unter Berufung auf Gespräche mit Diplomaten erfahren haben, dass sich der slowakische Ministerpräsident Robert Fico vom geistigen Zustand Trumps geschockt gezeigt haben soll. Fico wies das entschieden zurück und bezichtigte "Politico" der Lüge. In einem Facebook-Beitrag schrieb er: "Niemand hat etwas gehört, niemand hat etwas gesehen, es gibt keine Zeugen, aber trotzdem hat nichts das Portal Politico davon abgehalten, mit Lügen daherzukommen."/mfi/DP/jha






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Merz tritt Zweifeln an Trumps Gesundheit entgegen Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) ist Zweifeln an der Gesundheit des 79-jährigen US-Präsidenten Donald Trump entgegengetreten. "Ich habe aus meinen Begegnungen mit Präsident Trump keinerlei Veranlassung an seiner Gesundheit zu zweifeln", sagte er …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     