Cherry SE: Vorläufige Zahlen für Q4 und Geschäftsjahr 2025
Trotz spürbarer Rückgänge bei Umsatz und Ergebnis zeigt der Konzern 2025 erste Fortschritte in Schlüsselbereichen – und stellt die Weichen für eine strategische Neuausrichtung.
Foto: Cherry SE
- Der vorläufige Konzernumsatz 2025 liegt bei 94,3 Mio. Euro, was einem Rückgang von 15 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht und unter der Prognose von 100 bis 115 Mio. Euro liegt.
- Das bereinigte Konzern-EBITDA für 2025 beträgt -9,8 Mio. Euro, leicht schlechter als im Vorjahr (-7,0 Mio. Euro), aufgrund von Umsatzrückgängen und hohen Restrukturierungskosten.
- Im vierten Quartal 2025 sank der Umsatz auf 23,7 Mio. Euro, hauptsächlich durch den Verkauf des Geschäfts mit „Active Key“, konnte aber das EBITDA auf -4,9 Mio. Euro verbessern.
- Das Segment Digital Health & Solutions verzeichnete im Jahr 2025 trotz regulatorischer Verzögerungen ein Wachstum bei eHealth-Terminals, mit einem Umsatzanstieg von 26 % im Gesamtjahr und 38 % im Q4.
- Das Geschäft mit Peripherals zeigte im Jahr 2025 erste Erfolge durch eine Neuausrichtung, mit Umsatz- und Margensteigerungen im vierten Quartal, insbesondere im Office-Peripherie-Bereich in Europa.
- Das Segment Components blieb rückläufig, da die Eigenproduktion in Auerbach eingestellt und nach China ausgelagert wurde, was zu einem negativen Ergebnis führte und durch Restrukturierungskosten belastet war.
Der nächste wichtige Termin, Hamburger Investorentage (HIT), bei Cherry ist am 04.02.2026.
+2,84 %
-4,84 %
-1,07 %
-12,62 %
-35,13 %
-92,38 %
-98,33 %
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte