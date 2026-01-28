    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCherry AktievorwärtsNachrichten zu Cherry
    Cherry SE: Vorläufige Zahlen für Q4 und Geschäftsjahr 2025

    Trotz spürbarer Rückgänge bei Umsatz und Ergebnis zeigt der Konzern 2025 erste Fortschritte in Schlüsselbereichen – und stellt die Weichen für eine strategische Neuausrichtung.

    Cherry SE: Vorläufige Zahlen für Q4 und Geschäftsjahr 2025
    Foto: Cherry SE
    • Der vorläufige Konzernumsatz 2025 liegt bei 94,3 Mio. Euro, was einem Rückgang von 15 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht und unter der Prognose von 100 bis 115 Mio. Euro liegt.
    • Das bereinigte Konzern-EBITDA für 2025 beträgt -9,8 Mio. Euro, leicht schlechter als im Vorjahr (-7,0 Mio. Euro), aufgrund von Umsatzrückgängen und hohen Restrukturierungskosten.
    • Im vierten Quartal 2025 sank der Umsatz auf 23,7 Mio. Euro, hauptsächlich durch den Verkauf des Geschäfts mit „Active Key“, konnte aber das EBITDA auf -4,9 Mio. Euro verbessern.
    • Das Segment Digital Health & Solutions verzeichnete im Jahr 2025 trotz regulatorischer Verzögerungen ein Wachstum bei eHealth-Terminals, mit einem Umsatzanstieg von 26 % im Gesamtjahr und 38 % im Q4.
    • Das Geschäft mit Peripherals zeigte im Jahr 2025 erste Erfolge durch eine Neuausrichtung, mit Umsatz- und Margensteigerungen im vierten Quartal, insbesondere im Office-Peripherie-Bereich in Europa.
    • Das Segment Components blieb rückläufig, da die Eigenproduktion in Auerbach eingestellt und nach China ausgelagert wurde, was zu einem negativen Ergebnis führte und durch Restrukturierungskosten belastet war.

