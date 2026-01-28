Termine am 29. Januar 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 29. Januar 2026

TERMINE UNTERNEHMEN

02:00 KOR: Samsung, Q4-Zahlen (detailliert)

06:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen Q4/25

06:00 DEU: SAP, Jahreszahlen (7.00 Analystenkonferenz, 10.00 Pressekonferenz) 06:00 CHE: Bucher, Q4-Umsatz

06:30 SWE: Nordea Bank, Jahreszahlen

06:30 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Jahreszahlen 06:45 CHE: ABB, Jahreszahlen

07:00 DEU: Deutsche Bank, Jahreszahlen (9.00 Pressekonferenz, 11.00 Analystenkonferenz) 07:00 DEU: DWS, Jahreszahlen (10.00 Analystenkonferenz) 07:00 CHE: STMicroelectronics, Jahreszahlen

07:00 CHE: Roche, Jahreszahlen

07:00 CHE: Givaudan, Jahreszahlen (11.00 Analystenkonferenz) 07:00 CHE: Glencore, Q4-Umsatz

07:00 FIN: Nokia, Jahreszahlen

07:00 LUX: Eurofins Scientific, Jahreszahlen

07:00 KOR: Hyundai, Q4-Zahlen

07:30 NLD: ING Groep, Jahreszahlen

07:30 FRA: Sanofi, Jahreszahlen (14.30 Analystenkonferenz) 07:30 FRA: Remy Cointreau, Q3-Umsatz

08:00 DEU: Secunet Security, vorläufige Jahreszahlen

08:00 GBR: 3i Group, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Jahreszahlen

08:00 GBR: Easyjet, Q1-Zahlen

08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Jahreszahlen

08:00 SWE: Telia Company AB, Jahreszahlen

11:00 DEU: Kion Group, Pre-Close Call Q4/25

12:00 USA: Dow, Q4-Zahlen

13:30 DEU: ING Deutschland, Jahres-Pk (online)

12:30 USA: Valero Energy, Q4-Zahlen

12:30 USA: International Paper, Q4-Zahlen

12:30 USA: Caterpillar, Q4-Zahlen

12:30 USA: Honeywell International, Q4-Zahlen

13:00 USA: Sherwin-Williams, Q4-Zahlen

13:00 USA: Mastercard, Q4-Zahlen

13:00 USA: Nasdaq, Q4-Zahlen

13:00 USA: Blackstone, Q4-Zahlen

13:00 USA: Comcast, Q4-Zahlen

13:30 USA: Lockheed Martin, Q4-Zahlen

14:00 USA: Norfolk Southern, Q4-Zahlen

18:00 DEU: Schaeffler, Pre-close call

22:00 USA: ResMed, Q2-Zahlen

22:00 USA: Weyerhaeuser Co, Q4-Zahlen

22:05 USA: Visa, Q1-Zahlen

22:05 USA: Stryker, Q4-Zahlen

22:30 USA: Apple, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 CHE: Handelsbilanz 12/25

08:30 HUN: Handelsbilanz 12/25

09:00 SWE: Wirtschaftstendenz - Umfrage 1/26

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 12/25

09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid

10:00 EUR: Geldmenge M3, 12/25

11:00 BEL: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)

11:00 GRC: Einzelhandelsumsatz 11/25

11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 1/26

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 1/26 (endgültig)

11:30 BEL. Verbraucherpreise 1/26

14:00 USA: Starbucks, Investor Day

14:30 USA: Produktivität ex Agrar Q3/25 (endgültig)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Handelsbilanz 11/25

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 11/25



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Konferenz der Versicherungsaufsicht EIOPA, Frankfurt/M.

09:30 LUX: EuGH urteilt zu EU-Zöllen auf Zippo-Feuerzeuge aus den USA

10:30 BEL: Jahrespressekonferenz der Europäischen Investitionsbank, Brüssel

13:00 DEU: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) empfängt die Premierministerin von Litauen, Inga Ruginiené ++14.00 Uhr Pk



BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission veröffentlicht den Jahresbericht über Binnenmarkt und Wettbewerbsfähigkeit 2026, Brüssel

BEL: EU-Kommission stellt Strategie für Asyl- und Migrationspolitik vor, Brüssel

BEL: Treffen der EU-Außenminister, Brüssel



GBR: Britischer Premierminister Keir Starmer setzt China-Besuch fort und trifft Staats- und Parteichef Xi Jinping °



