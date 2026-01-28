    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    Termine am 29. Januar 2026

    TAGESVORSCHAU - Termine am 29. Januar 2026
    Foto: Siarhei - 356130783

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 29. Januar 2026

    ^
    TERMINE UNTERNEHMEN
    02:00 KOR: Samsung, Q4-Zahlen (detailliert)
    06:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen Q4/25
    06:00 DEU: SAP, Jahreszahlen (7.00 Analystenkonferenz, 10.00 Pressekonferenz) 06:00 CHE: Bucher, Q4-Umsatz
    06:30 SWE: Nordea Bank, Jahreszahlen
    06:30 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Jahreszahlen 06:45 CHE: ABB, Jahreszahlen
    07:00 DEU: Deutsche Bank, Jahreszahlen (9.00 Pressekonferenz, 11.00 Analystenkonferenz) 07:00 DEU: DWS, Jahreszahlen (10.00 Analystenkonferenz) 07:00 CHE: STMicroelectronics, Jahreszahlen
    07:00 CHE: Roche, Jahreszahlen
    07:00 CHE: Givaudan, Jahreszahlen (11.00 Analystenkonferenz) 07:00 CHE: Glencore, Q4-Umsatz
    07:00 FIN: Nokia, Jahreszahlen
    07:00 LUX: Eurofins Scientific, Jahreszahlen
    07:00 KOR: Hyundai, Q4-Zahlen
    07:30 NLD: ING Groep, Jahreszahlen
    07:30 FRA: Sanofi, Jahreszahlen (14.30 Analystenkonferenz) 07:30 FRA: Remy Cointreau, Q3-Umsatz
    08:00 DEU: Secunet Security, vorläufige Jahreszahlen
    08:00 GBR: 3i Group, Q3-Umsatz
    08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Jahreszahlen
    08:00 GBR: Easyjet, Q1-Zahlen
    08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Jahreszahlen
    08:00 SWE: Telia Company AB, Jahreszahlen
    11:00 DEU: Kion Group, Pre-Close Call Q4/25
    12:00 USA: Dow, Q4-Zahlen
    13:30 DEU: ING Deutschland, Jahres-Pk (online)
    12:30 USA: Valero Energy, Q4-Zahlen
    12:30 USA: International Paper, Q4-Zahlen
    12:30 USA: Caterpillar, Q4-Zahlen
    12:30 USA: Honeywell International, Q4-Zahlen
    13:00 USA: Sherwin-Williams, Q4-Zahlen
    13:00 USA: Mastercard, Q4-Zahlen
    13:00 USA: Nasdaq, Q4-Zahlen
    13:00 USA: Blackstone, Q4-Zahlen
    13:00 USA: Comcast, Q4-Zahlen
    13:30 USA: Lockheed Martin, Q4-Zahlen
    14:00 USA: Norfolk Southern, Q4-Zahlen
    18:00 DEU: Schaeffler, Pre-close call
    22:00 USA: ResMed, Q2-Zahlen
    22:00 USA: Weyerhaeuser Co, Q4-Zahlen
    22:05 USA: Visa, Q1-Zahlen
    22:05 USA: Stryker, Q4-Zahlen
    22:30 USA: Apple, Q1-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:00 CHE: Handelsbilanz 12/25
    08:30 HUN: Handelsbilanz 12/25
    09:00 SWE: Wirtschaftstendenz - Umfrage 1/26
    09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 12/25
    09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid
    10:00 EUR: Geldmenge M3, 12/25
    11:00 BEL: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)
    11:00 GRC: Einzelhandelsumsatz 11/25
    11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 1/26
    11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 1/26 (endgültig)
    11:30 BEL. Verbraucherpreise 1/26
    14:00 USA: Starbucks, Investor Day
    14:30 USA: Produktivität ex Agrar Q3/25 (endgültig)
    14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    14:30 USA: Handelsbilanz 11/25
    16:00 USA: Auftragseingang Industrie 11/25

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 DEU: Konferenz der Versicherungsaufsicht EIOPA, Frankfurt/M.

    09:30 LUX: EuGH urteilt zu EU-Zöllen auf Zippo-Feuerzeuge aus den USA

    10:30 BEL: Jahrespressekonferenz der Europäischen Investitionsbank, Brüssel

    13:00 DEU: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) empfängt die Premierministerin von Litauen, Inga Ruginiené ++14.00 Uhr Pk

    BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission veröffentlicht den Jahresbericht über Binnenmarkt und Wettbewerbsfähigkeit 2026, Brüssel

    BEL: EU-Kommission stellt Strategie für Asyl- und Migrationspolitik vor, Brüssel

    BEL: Treffen der EU-Außenminister, Brüssel

    GBR: Britischer Premierminister Keir Starmer setzt China-Besuch fort und trifft Staats- und Parteichef Xi Jinping °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi





