Dax lässt nach - Daimler Truck und Infineon gefragt

Du musst ruhiger werden,du kennst doch Trump erst mal poltern und ein paar Tage

später ist das schon wieder Schnee von gestern.Auch wenn letztes Jahr weniger Trucks das Werk

verlassen haben heißt das nicht das kein Geld verdient wurde.Alleine das Ersatzteilegeschäft wächst ja jährlich,

da jede Menge neue Fahrzeuge verkauft wurden.

Und was letztes Jahr nicht gekauft wurde muss dieses Jahr gekauft werden.

Da auch noch die Preise gestiegen sind lass ich mich überraschen ob hier nicht zuviel Angst verbreitet wird.

Grüße