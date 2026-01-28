Wirtschaft
Dax lässt nach - Daimler Truck und Infineon gefragt
Foto: Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Mittwoch hat der Dax nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 24.823 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,3 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Der Dax startete am Mittwoch auf Vortagesniveau und rutschte zügig ins Minus. Nach einer Annäherung an den grünen Bereich am Mittwoch baute der Index seine Verluste erneut aus, bevor er am späten Nachmittag einen Teil der Verluste wieder reduzierte.
"Die Investoren werden derzeit mit einer Reihe von Paradigmenwechsel konfrontiert", kommentierte Marktanalyst Andreas Lipkow. Die Edelmetallpreise befänden sich aktuell in der parabolischen Kursphase und der US-Dollar schwäche sich weiter spürbar zum Euro ab. "So langsam wird sich das auch bei den Exportwerten bemerkbar machen. Das werden die Investoren weiter beobachten müssen", erklärte Lipkow. "Die heutige Notenbanksitzung ist ebenfalls nicht ohne Brisanz zu betrachten und hat das Potential, die Finanzmärkte ordentlich durchrütteln zu können."
Die Aktien von Daimler Truck und Infineon standen bis kurz vor Handelsschluss an der Spitze der Kursliste in Frankfurt. Am Tabellenende fanden sich die Papiere von Bayer und Fresenius wieder.
Unterdessen sank der Gaspreis: Eine Megawattstunde (MWh) Gas zur Lieferung im Februar kostete 38 Euro und damit ein Prozent weniger als am Vortag. Das impliziert einen Verbraucherpreis von mindestens rund acht bis zehn Cent pro Kilowattstunde (kWh) inklusive Nebenkosten und Steuern, sollte das Preisniveau dauerhaft so bleiben.
Der Ölpreis stieg hingegen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 68,06 US-Dollar, das waren 49 Cent oder 0,7 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochnachmittag schwächer: Ein Euro kostete 1,1944 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8372 Euro zu haben.
✧ SchlagzeilenIm wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Bewertung der Daimler Truck Aktie: technische Chartfragen (offenes GAP bei ≈39 €), mögliche weitere Kursanstiege, Unsicherheit durch Trump-/Zollrisiken, Bernstein Research' 'Underperform' mit 30 € Kursziel, Teslas Wettbewerbsrisiko, schwächeres Nordamerika-Geschäft und schlechtere Q4-Absätze sowie fundamentale Stärken wie Ersatzteilgeschäft und Großauftrag.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Daimler Truck Holding eingestellt.
TZ350 schrieb 22.01.26, 11:13
BERNSTEIN RESEARCH stuft Daimler Truck auf 'Underperform'
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Underperform" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Harry Martin befasste sich in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie mit den Chancen und Risiken, die Teslas vollelektrischer Sattelzug Semi für etablierten Lkw-Hersteller mit sich bringen könnte. Es herrsche weitgehend Einigkeit darüber, dass Tesla im Lkw-Bereich nicht denselben durchschlagenden Erfolg erzielen werde wie im Pkw-Segment, schrieb er. Selbst wenn Tesla die Produktion von Zehntausenden Lkw pro Jahr erfolgreich hochfahre und Marktführer werden sollte, wären die Auswirkungen auf die kurzfristigen Erträge der von ihm beobachteten Sektorunternehmen minimal.
Konjunktive und Eventualitäten...
Bernstein Research vertraut der eigenen Einschätzung nicht
€ 30,00 ist auch lachhaft.
--- Nur meine Meinung ---
thg schrieb 21.01.26, 21:15
Du musst ruhiger werden,du kennst doch Trump erst mal poltern und ein paar Tage
später ist das schon wieder Schnee von gestern.Auch wenn letztes Jahr weniger Trucks das Werk
verlassen haben heißt das nicht das kein Geld verdient wurde.Alleine das Ersatzteilegeschäft wächst ja jährlich,
da jede Menge neue Fahrzeuge verkauft wurden.
Und was letztes Jahr nicht gekauft wurde muss dieses Jahr gekauft werden.
Da auch noch die Preise gestiegen sind lass ich mich überraschen ob hier nicht zuviel Angst verbreitet wird.
Grüße
thg schrieb 15.01.26, 18:47
Milliarden-Deal: Dieser Mercedes-Lkw fährt bald für die französische Armee
https://www.businessinsider.de/wirtschaft/daimler-auf-diesen-mercedes-lkw-setzt-das-franzoesische-militaer/?utm_source=outbrain&utm_medium=exchange&utm_campaign=bild&dicbo=v4-ROH5Mk6-1078425718-1&cid=kooperation.home.outbrain.desktop.SF_12.ff.bild
