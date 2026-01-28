Der Börsen-Tag
DAX schwächelt, Tech legt zu: So laufen DAX, MDAX, SDAX & Wall Street heute
Die Börsen zeigen sich heute richtungslos: Während deutsche Standardwerte schwächeln, legen Technologietitel und ausgewählte US-Aktien spürbar zu.
Entwicklung der IndizesDie wichtigsten Aktienindizes zeigen heute ein gemischtes Bild mit leichten Ausschlägen nach oben und unten. In Deutschland notiert der Leitindex DAX bei 24.796,70 Punkten und liegt mit einem Minus von 0,26 Prozent leicht im Rückwärtsgang. Ähnlich präsentiert sich der MDAX, der die mittelgroßen Werte umfasst: Er steht bei 31.612,53 Punkten und verliert 0,27 Prozent. Etwas freundlicher ist die Stimmung bei den Nebenwerten. Der SDAX kann sich leicht ins Plus bewegen und gewinnt 0,09 Prozent auf 18.313,84 Punkte. Noch besser entwickelt sich der TecDAX: Der Technologieindex steigt um 0,25 Prozent auf 3.721,17 Punkte und gehört damit zu den Gewinnern des Tages. An der Wall Street zeigt sich ein uneinheitliches Bild. Der Dow Jones legt minimal um 0,06 Prozent zu und steht bei 49.027,62 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 gibt hingegen leicht nach und verliert 0,08 Prozent auf 6.973,43 Punkte. Insgesamt deutet die Entwicklung auf einen überwiegend richtungslosen Handel hin, bei dem sich die Standardwerte in Deutschland eher schwächer zeigen, während Technologiewerte und ausgewählte US-Titel leichte Zugewinne verzeichnen.
DAX TopwerteDie DAX-Topwerte werden angeführt von Daimler Truck Holding mit einem Plus von 3,54%. Infineon Technologies folgt mit einem Anstieg von 2,38%, während Brenntag mit 2,32% ebenfalls im positiven Bereich liegt.
DAX FlopwerteIm Gegensatz dazu stehen die DAX-Flopwerte, angeführt von Fresenius, der mit einem Rückgang von 3,62% die schlechteste Performance aufweist. Bayer und MTU Aero Engines folgen mit Verlusten von 2,83% und 2,39%.
MDAX TopwerteIm MDAX sticht die IONOS Group hervor, die mit einem beeindruckenden Plus von 5,71% die Liste anführt. Carl Zeiss Meditec und TRATON folgen mit Zuwächsen von 4,42% und 3,16%.
MDAX FlopwerteDie Flopwerte im MDAX werden von AIXTRON dominiert, das mit einem Rückgang von 6,91% die schlechteste Performance zeigt. AUTO1 Group und Wacker Chemie verzeichnen ebenfalls signifikante Verluste von 3,58% und 3,57%.
SDAX TopwerteIm SDAX führt Jenoptik mit einem Anstieg von 8,38% die Topwerte an. PATRIZIA und Elmos Semiconductor folgen mit Zuwächsen von 4,56% und 4,04%.
SDAX FlopwerteDie Flopwerte im SDAX werden von Friedrich Vorwerk Group angeführt, die mit einem Rückgang von 5,53% die schlechteste Performance aufweist. Schaeffler und tonies Registered (A) verzeichnen ebenfalls Verluste von 5,49% und 4,58%.
TecDAX TopwerteIm TecDAX sind die Topwerte identisch mit den SDAX-Werten, wobei Jenoptik erneut mit 8,38% anführt, gefolgt von IONOS Group mit 5,71% und Carl Zeiss Meditec mit 4,42%.
TecDAX FlopwerteDie TecDAX-Flopwerte werden von AIXTRON mit einem Rückgang von 6,91% angeführt, gefolgt von SUESS MicroTec und Sartorius Vz. mit Verlusten von 2,55% und 2,30%.
Dow Jones TopwerteIm Dow Jones führt Unitedhealth Group mit einem Plus von 3,94%. Johnson & Johnson und NVIDIA folgen mit Zuwächsen von 1,71% und 1,48%.
Dow Jones FlopwerteDie Flopwerte im Dow Jones werden von Amgen mit einem Rückgang von 1,85% angeführt, gefolgt von Apple und Walt Disney mit Verlusten von 1,27% und 0,99%.
S&P 500 TopwerteIm S&P 500 sticht Seagate Technology Holdings mit einem beeindruckenden Plus von 20,58% hervor. Intel und Western Digital folgen mit Zuwächsen von 11,28% und 10,57%.
S&P 500 FlopwerteDie Flopwerte im S&P 500 werden von Skyworks Solutions angeführt, das mit einem Rückgang von 7,48% die schlechteste Performance aufweist. Axon Enterprise und Albemarle verzeichnen ebenfalls signifikante Verluste von 5,90% und 5,63%.
