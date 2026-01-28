    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSchaeffler AktievorwärtsNachrichten zu Schaeffler

    Besonders beachtet!

    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    Schaeffler Aktie fällt deutlich: Risiken im Fokus - 28.01.2026

    Am 28.01.2026 ist die Schaeffler Aktie, bisher, um -9,02 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Schaeffler Aktie.

    Besonders beachtet! - Schaeffler Aktie fällt deutlich: Risiken im Fokus - 28.01.2026
    Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com

    Schaeffler Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 28.01.2026

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Schaeffler Aktie. Mit einer Performance von -9,02 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,03 %, geht es heute bei der Schaeffler Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Obwohl die Schaeffler Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +79,70 %.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Schaeffler!
    Long
    10,25€
    Basispreis
    0,93
    Ask
    × 9,97
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    12,40€
    Basispreis
    1,51
    Ask
    × 9,01
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Schaeffler Aktie damit um +13,93 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +47,65 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Schaeffler auf +40,72 %.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,01 % geändert.

    Schaeffler Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +13,93 %
    1 Monat +47,65 %
    3 Monate +79,70 %
    1 Jahr +186,29 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Schaeffler Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um den aktuellen Kursverfall der Schaeffler Aktie, der möglicherweise mit den bevorstehenden Q4-Zahlen zusammenhängt. Nutzer sprechen über die Dividende und führen teilweise Verkäufe durch, um investiert zu bleiben. Es gibt Erwartungen auf eine Kursanhebung bei positiven EBIT-Zahlen, während andere die Marktkonsolidierung und eine mögliche Erholung der Aktie ansprechen. Gleichzeitig äußern einige Skepsis zur Kursentwicklung.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Schaeffler eingestellt.

    Zur Schaeffler Diskussion

    Informationen zur Schaeffler Aktie

    Es gibt 945 Mio. Schaeffler Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,42 Mrd.EUR € wert.

    DAX schwächelt, Tech legt zu: So laufen DAX, MDAX, SDAX & Wall Street heute


    Die Börsen zeigen sich heute richtungslos: Während deutsche Standardwerte schwächeln, legen Technologietitel und ausgewählte US-Aktien spürbar zu.

    Schaeffler Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Schaeffler Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Schaeffler Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Schaeffler

    -8,78 %
    +14,63 %
    +48,90 %
    +80,20 %
    +187,17 %
    +78,97 %
    +89,28 %
    -23,94 %
    -23,57 %
    ISIN:DE000SHA0100WKN:SHA010



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Schaeffler Aktie fällt deutlich: Risiken im Fokus - 28.01.2026 Am 28.01.2026 ist die Schaeffler Aktie, bisher, um -9,02 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Schaeffler Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     