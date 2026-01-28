Schaeffler Aktie fällt deutlich: Risiken im Fokus - 28.01.2026

Obwohl die Schaeffler Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +79,70 %.

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Schaeffler Aktie. Mit einer Performance von -9,02 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,03 %, geht es heute bei der Schaeffler Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Schaeffler Aktie damit um +13,93 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +47,65 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Schaeffler auf +40,72 %.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,01 % geändert.

Schaeffler Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +13,93 % 1 Monat +47,65 % 3 Monate +79,70 % 1 Jahr +186,29 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Schaeffler Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um den aktuellen Kursverfall der Schaeffler Aktie, der möglicherweise mit den bevorstehenden Q4-Zahlen zusammenhängt. Nutzer sprechen über die Dividende und führen teilweise Verkäufe durch, um investiert zu bleiben. Es gibt Erwartungen auf eine Kursanhebung bei positiven EBIT-Zahlen, während andere die Marktkonsolidierung und eine mögliche Erholung der Aktie ansprechen. Gleichzeitig äußern einige Skepsis zur Kursentwicklung.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Schaeffler eingestellt.

Informationen zur Schaeffler Aktie

Es gibt 945 Mio. Schaeffler Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,42 Mrd.EUR € wert.

Die Börsen zeigen sich heute richtungslos: Während deutsche Standardwerte schwächeln, legen Technologietitel und ausgewählte US-Aktien spürbar zu.

Schaeffler Aktie jetzt kaufen?

Ob die Schaeffler Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Schaeffler Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.