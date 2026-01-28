    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsATX IndexvorwärtsNachrichten zu ATX

    Aktien Wien Schluss

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    ATX vor Fed-Entscheid gut behauptet

    Für Sie zusammengefasst
    • Wiener Börse schloss stabil, ATX bei 5.620,66 Punkten.
    • Anleger warten auf US-Leitzinsentscheidung am Abend.
    • Strabag-Aktien fielen nach Gewinnprognose-Anstieg.
    Aktien Wien Schluss - ATX vor Fed-Entscheid gut behauptet
    Foto: Akos Stiller - Wiener Börse

    WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Mittwoch gut behauptet geschlossen und damit den Rekordkurs sehr gebremst fortgesetzt. Der Leitindex ATX legte um 0,02 Prozent auf 5.620,66 Punkte zu. Auch an den europäischen Leitbörsen agierten die Anleger vor der am Abend anstehenden Bekanntgabe der US-Leitzinsentscheidung zurückhaltend.

    Nach drei Senkungen des Leitzinsbandes in Folge auf zuletzt 3,50 bis 3,75 Prozent ist nun mit einem Stillhalten zu rechnen, schrieben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar. Dafür sprechen nach Einschätzung der Experten die noch oberhalb des Fed-Ziels liegende Inflation und die Konjunkturzahlen, die in der jüngsten Zeit mehrheitlich positiv überrascht haben.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu OMV AG!
    Long
    46,80€
    Basispreis
    0,37
    Ask
    × 13,92
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    53,57€
    Basispreis
    0,36
    Ask
    × 13,52
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    In Wien gab es kaum Nachrichten zu Unternehmen. Auch von Analystenseite lagen keine neuen Meinungen vor. Die Strabag-Aktien kamen um 2,6 Prozent zurück. Am Vortag waren die Titel des Baukonzerns in Reaktion auf eine erhöhte Gewinnprognose um fast zwölf Prozent hochgesprungen.

    Bei den schwergewichteten Banken gab es keinen einheitlichen Richtung. Während Bawag um 0,4 Prozent verloren, konnten sich die Titel der Erste Group und Raiffeisen Bank International (RBI) um 0,1 beziehungsweise 0,9 Prozent steigern.

    Abwärts ging es für die Titel der Energieversorger. EVN -Papiere schwächten sich um 1,0 Prozent ab. Die Verbund-Aktionäre mussten ein Minus von 0,2 Prozent verbuchen.

    Unter den weiteren Schwergewichten verloren Voestalpine 0,7 Prozent. Die OMV -Papiere gewannen hingegen 0,6 Prozent. Im Technologiebereich gaben die AT&S-Anteilsscheine nach Zuwächsen im Frühhandel zum Sitzungsende 1,5 Prozent ab. Europaweit sorgten starke Zahlen und ein optimistischer Ausblick des niederländischen Halbleiterausrüsters ASML für eine gute Sektorstimmung./ste/sto/APA/jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ASML Holding Aktie

    Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,55 % und einem Kurs von 110,3 auf Tradegate (28. Januar 2026, 18:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ASML Holding Aktie um +15,88 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +46,61 %.

    Die Marktkapitalisierung von ASML Holding bezifferte sich zuletzt auf 461,04 Mrd..

    ASML Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5400 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.273,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.020,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.400,00EUR was eine Bandbreite von -14,03 %/+18,00 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    8 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien Wien Schluss ATX vor Fed-Entscheid gut behauptet Die Wiener Börse hat am Mittwoch gut behauptet geschlossen und damit den Rekordkurs sehr gebremst fortgesetzt. Der Leitindex ATX legte um 0,02 Prozent auf 5.620,66 Punkte zu. Auch an den europäischen Leitbörsen agierten die Anleger vor der am Abend …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     