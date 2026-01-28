ATX vor Fed-Entscheid gut behauptet

Nach drei Senkungen des Leitzinsbandes in Folge auf zuletzt 3,50 bis 3,75 Prozent ist nun mit einem Stillhalten zu rechnen, schrieben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar. Dafür sprechen nach Einschätzung der Experten die noch oberhalb des Fed-Ziels liegende Inflation und die Konjunkturzahlen, die in der jüngsten Zeit mehrheitlich positiv überrascht haben.

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Mittwoch gut behauptet geschlossen und damit den Rekordkurs sehr gebremst fortgesetzt. Der Leitindex ATX legte um 0,02 Prozent auf 5.620,66 Punkte zu. Auch an den europäischen Leitbörsen agierten die Anleger vor der am Abend anstehenden Bekanntgabe der US-Leitzinsentscheidung zurückhaltend.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu OMV AG!

In Wien gab es kaum Nachrichten zu Unternehmen. Auch von Analystenseite lagen keine neuen Meinungen vor. Die Strabag-Aktien kamen um 2,6 Prozent zurück. Am Vortag waren die Titel des Baukonzerns in Reaktion auf eine erhöhte Gewinnprognose um fast zwölf Prozent hochgesprungen.

Bei den schwergewichteten Banken gab es keinen einheitlichen Richtung. Während Bawag um 0,4 Prozent verloren, konnten sich die Titel der Erste Group und Raiffeisen Bank International (RBI) um 0,1 beziehungsweise 0,9 Prozent steigern.

Abwärts ging es für die Titel der Energieversorger. EVN -Papiere schwächten sich um 1,0 Prozent ab. Die Verbund-Aktionäre mussten ein Minus von 0,2 Prozent verbuchen.

Unter den weiteren Schwergewichten verloren Voestalpine 0,7 Prozent. Die OMV -Papiere gewannen hingegen 0,6 Prozent. Im Technologiebereich gaben die AT&S-Anteilsscheine nach Zuwächsen im Frühhandel zum Sitzungsende 1,5 Prozent ab. Europaweit sorgten starke Zahlen und ein optimistischer Ausblick des niederländischen Halbleiterausrüsters ASML für eine gute Sektorstimmung./ste/sto/APA/jha

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ASML Holding Aktie Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,55 % und einem Kurs von 110,3 auf Tradegate (28. Januar 2026, 18:04 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ASML Holding Aktie um +15,88 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +46,61 %. Die Marktkapitalisierung von ASML Holding bezifferte sich zuletzt auf 461,04 Mrd.. ASML Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5400 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.273,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.020,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.400,00EUR was eine Bandbreite von -14,03 %/+18,00 % bedeutet.



