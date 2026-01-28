    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHCL Technologies AktievorwärtsNachrichten zu HCL Technologies
    HCLTech und Guardian gehen Partnerschaft ein, um die Transformation durch KI-gesteuerte Technologien zu beschleunigen

    NEW YORK und NOIDA, Indien, 28. Januar 2026 /PRNewswire/ -- HCLTech (NSE: HCLTECH.NS) (BSE: HCLTECH.BO), ein weltweit führendes Technologieunternehmen, wurde von The Guardian Life Insurance Company of America (Guardian), einem der größten US-Lebensversicherer und bedeutenden Anbieter von Sozialleistungen für Arbeitnehmer, ausgewählt, um die KI-gesteuerte technologische Transformation von Guardian zu beschleunigen und ein nahtloses Kundenerlebnis zu ermöglichen.  

    Die mehrjährige Partnerschaft spiegelt einen umfassenderen Wandel hin zu einer langfristigen Technologiemodernisierung bei Guardian wider, wobei der Schwerpunkt auf einer KI-gesteuerten Transformation und optimierten IT-Abläufen liegt. Im Rahmen der Partnerschaft wird Guardian die GenAI-Service-Transformationsplattform AI Force von HCLTech nutzen, um die fortlaufende unternehmensweite technologische Innovation zu unterstützen. Diese Partnerschaft wird die betriebliche Effizienz von Guardian steigern, die technischen Ergebnisse verbessern und die Markteinführungszeit in den Bereichen Anwendungsentwicklung, Support, Tests und Infrastrukturmanagement verkürzen.

    „Die Partnerschaft mit HCLTech ist ein wichtiger Schritt in unserer langfristigen Strategie, Daten und KI zu nutzen, Dienstleistungen mit einem einzigen strategischen Partner zu konsolidieren und unsere technologischen Grundlagen zu modernisieren", erklärte Steve Rullo, Chief Digital and Technology Officer bei Guardian. „Diese Partnerschaft ermöglicht es uns, die kundenorientierte digitale Innovation zu beschleunigen, die Effizienz unserer Betriebsabläufe zu verbessern und den Kunden und Versicherungsnehmern, die Guardian ihr Vertrauen schenken, ein nahtloseres Erlebnis zu bieten."

    „Die Partnerschaft mit einem der größten Versicherer in den USA unterstreicht die Führungsrolle von HCLTech im Bereich Finanzdienstleistungen, die auf unserer KI-Expertise und unserer umfassenden Branchenerfahrung basiert", erklärte Srinivasan Seshadri, Chief Growth Officer und Global Head of Financial Services bei HCLTech. „Es ist eine spannende Zeit, Teil des Geschäftswachstums von Guardian zu sein, da wir unsere Erfahrung im Bereich der technologischen Transformation und unsere globale Präsenz nutzen, um das Unternehmen bei der Verwirklichung seiner Geschäftsziele zu unterstützen."

    Informationen zu HCLTech

    HCLTech ist ein weltweit tätiges Technologieunternehmen mit mehr als 226.300 Mitarbeitern in 60 Ländern, das branchenführende Kompetenzen in den Bereichen KI, Digital, Engineering, Cloud und Software bietet und über ein breites Portfolio an Technologiedienstleistungen und -produkten verfügt. Wir arbeiten mit Kunden aus allen wichtigen Branchen zusammen und bieten Branchenlösungen für Finanzdienstleistungen, Fertigung, Biowissenschaften und Gesundheitswesen, Hightech, Halbleiter, Telekommunikation und Medien, Einzelhandel und Konsumgüter, Mobilität und öffentliche Dienste. Der konsolidierte Umsatz belief sich in den zwölf Monaten bis Dezember 2025 auf insgesamt 14,5 Milliarden US-Dollar. Um zu erfahren, wie wir den Fortschritt für Sie beschleunigen können, besuchen Sie hcltech.com.

