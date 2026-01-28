    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsMarktberichtevorwärtsNachricht

    Kursverluste - Warten auf US-Zinsentscheidung

    • US-Staatsanleihen fallen, T-Note-Future bei 111,59.
    • Rendite zehnjähriger Anleihen steigt auf 4,26 Prozent.
    • Anleger warten auf Fed-Zinsentscheidung, Trump unzufrieden.
    US-Anleihen - Kursverluste - Warten auf US-Zinsentscheidung
    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Mittwoch nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel um 0,18 Prozent auf 111,59 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen betrug 4,26 Prozent.

    Wichtige Konjunkturdaten wurden in den USA nicht veröffentlicht. Für Verunsicherung sorgten die starken Kursverluste des US-Dollar am Vortag. Die Erwartung eines weiter sinkenden Dollarkurses könnte auch die Anlage in US-Anleihen für ausländische Investoren weniger attraktiv machen. Die erratische Politik der US-Regierung unter Donald Trump sorgt für Verunsicherung.

    Am Abend wird sich das Interesse der Anleger auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed richten. Es wird fest mit einem unveränderten Leitzins in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent gerechnet, obwohl Trump zuletzt immer wieder Zinssenkungen gefordert und Notenbankpräsident Jerome Powell heftig beschimpft hatte. "In diesem Zusammenhang kommen immer wieder Sorgen um die Unabhängigkeit der Notenbank auf", betonte die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba).

    Nach Einschätzung der Helaba-Experten dürfte die Zinsentscheidung aus Sicht des US-Präsidenten unbefriedigend ausfallen. Er könnte "das Ergebnis dazu nutzen, den neuen Fed-Chef bekanntzugeben, von dem er sich eine lockerere Geldpolitik erhofft". Die reguläre Amtszeit von Notenbankchef Powell endet im Mai. Es werden derzeit eine Reihe von möglichen Nachfolgern gehandelt./jsl/jha/






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
