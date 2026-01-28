Kursverluste - Warten auf US-Zinsentscheidung

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Mittwoch nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel um 0,18 Prozent auf 111,59 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen betrug 4,26 Prozent.

Wichtige Konjunkturdaten wurden in den USA nicht veröffentlicht. Für Verunsicherung sorgten die starken Kursverluste des US-Dollar am Vortag. Die Erwartung eines weiter sinkenden Dollarkurses könnte auch die Anlage in US-Anleihen für ausländische Investoren weniger attraktiv machen. Die erratische Politik der US-Regierung unter Donald Trump sorgt für Verunsicherung.