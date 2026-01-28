Prozess für Lösung im Grönland-Konflikt beginnt

WASHINGTON (dpa-AFX) - Dänemark, Grönland und die USA leiten nach Angaben von US-Außenminister Marco Rubio heute einen Prozess ein, der zu einer Einigung im Grönland-Konflikt beitragen soll. Vertreter der Länder träfen sich auf technischer Ebene, sagte der Republikaner vor einem Ausschuss des US-Kongresses. Details zu den Teilnehmern oder dem Ort nannte er nicht. Man habe einen Prozess in Gang gesetzt, der zu einem guten Ergebnis für alle Seiten führen werde und heute beginne, betonte er.

Nach Rubios Worten soll dies so gestaltet werden, dass es nicht bei jedem Gespräch zu einem "Medienzirkus" kommt. Davon erhoffe man sich mehr Flexibilität, um ein positives Ergebnis zu erreichen. "Ich denke, wir werden das schaffen", gab sich Rubio optimistisch.