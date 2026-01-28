Carvana Registered (A) Aktie mit kräftigem Kurssturz. Was steckt dahinter? 28.01.2026

Die Carvana Registered (A) Aktie ist bisher um -15,98 % auf 333,68€ gefallen. Das sind -63,45 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der Carvana Registered (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,44 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -15,98 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Carvana revolutioniert den Gebrauchtwagenmarkt durch eine innovative Online-Plattform, die den Kaufprozess vereinfacht und den Kundenkomfort erhöht.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Carvana Registered (A) in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +31,68 % bestehen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -12,99 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,27 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Carvana Registered (A) eine negative Entwicklung von -9,77 % erlebt.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,11 % geändert.

Carvana Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -12,99 % 1 Monat -11,27 % 3 Monate +31,68 % 1 Jahr +73,86 %

Informationen zur Carvana Registered (A) Aktie

Es gibt 141 Mio. Carvana Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 47,73 Mrd.EUR € wert.

Carvana Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Carvana Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Carvana Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.