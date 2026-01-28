Sadie führt Cloudbeds-Integration zur Automatisierung von Gästetelefonaten und Reservierungsmanagement mit Sprach-KI ein

MONTRÉAL, QUEBEC / ACCESS Newswire / 28. Januar 2026 / Sadie, der Sprach-KI-Agent für das Gastgewerbe, gab heute eine neue Integration mit Cloudbeds bekannt. Cloudbeds ist die führende einheitliche Plattform des Gastgewerbes, die es Hotels ermöglicht, Gästeanrufe zu automatisieren und zugleich Direktbuchungen zu steigern und Mitarbeiter zu entlasten, damit diese sich auf den Service vor Ort konzentrieren können. Durch die Integration können Hotels, die Cloudbeds nutzen, Sadie als intelligenten Sprachagenten einsetzen, der Anrufe sofort beantwortet, Preise und Verfügbarkeiten in Echtzeit mitteilt und Reservierungen direkt innerhalb der Cloudbeds-Plattform erstellt und verwaltet.

Sadie wurde als stets verfügbare Erweiterung der Rezeption entwickelt und sorgt dafür, dass Anrufe von Gästen rund um die Uhr sofort beantwortet werden. Von der Bereitstellung von Preisen und Verfügbarkeiten in Echtzeit über die Erstellung und Änderung von Reservierungen bis hin zur Bearbeitung von Serviceanfragen und der Unterstützung bei Aussperrungen aus dem Hotelzimmer in der Nacht - Sadie bietet sofortigen, mehrsprachigen Support für Gäste und Hotelteams. Durch die Bearbeitung von Anrufen bei hohem Aufkommen und außerhalb der Geschäftszeiten entlastet Sadie die Rezeption und hilft Hotels dabei, eine Nachfrage zu decken, die sonst verloren gehen könnte.

„Anrufe von Gäste sind ein wichtiger Kontaktpunkt für Teams im Gastgewerbe“, so Sebastien Leitner, Vice President of Partnerships bei Cloudbeds. „Durch diese Integration können Hotels die Sprachautomatisierungsfunktionen von Sadie mit Echtzeitdaten aus der Cloudbeds-Plattform verbinden, um Gästeanfragen und Reservierungen effizienter zu verwalten.“

„Von Hotels wird heute erwartet, dass sie an jedem Kontaktpunkt einen schnellen, personalisierten Service bieten, aber die Teams sind mehr denn je ausgelastet“, sagte Gabriel Menis, Vice President of Partnerships bei Sadie. „Durch die Kombination des KI-Sprachagenten von Sadie mit der Leistungsfähigkeit der einheitlichen Plattform von Cloudbeds können Gastbetriebe sicherstellen, dass jeder Anruf sofort beantwortet wird, jede Buchungsmöglichkeit genutzt wird und die Mitarbeiter dort eingesetzt werden können, wo sie am dringendsten benötigt werden: bei den Gästen vor Ort.“