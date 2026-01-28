Skyhawk Therapeutics gibt Neun-Monats-Zwischenergebnisse bei Patienten aus der klinischen Phase-1-Studie mit SKY-0515 zur Behandlung der Huntington-Krankheit bekannt

Skyhawk gibt außerdem bekannt, dass die Phase-2/3-Studie FALCON-HD für SKY-0515 weltweit ausgeweitet wurde. Skyhawk hat inzwischen mehr als 90 Patienten behandelt.

Die Ergebnisse nach neun Monaten zeigen eine durchschnittliche Verbesserung auf der Composite Unified Huntington's Disease Rating Scale (cUHDRS) gegenüber dem Ausgangswert um +0,64 Punkte , verglichen mit einer aufgrund der natürlichen Krankheitsentwicklung zu erwartenden Verschlechterung der cUHDRS bei symptomatischen Patienten um -0,73 Punkte über neun Monate, basierend auf einer Propensity-Score-Gewichtung.

BOSTON, 28. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Skyhawk Therapeutics, Inc., ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, das neuartige niedermolekulare Therapien zur Modulation kritischer RNA-Ziele entwickelt, gibt heute positive Ergebnisse der neunmonatigen Zwischenanalyse der Prüfbehandlung des Unternehmens für die Huntington-Krankheit (HD) mit SKY-0515 bekannt.

Die Behandlung mit SKY-0515 führt zu einer dosisabhängigen Verringerung des mHTT-Proteins im Blut um 62 % bei einer Dosis von 9 mg und zu einer dosisabhängigen Verringerung der PMS1-mRNA um 26 %. PMS1 ist ein Schlüsselfaktor für die somatische CAG-Repeat-Expansion und die HD-Pathologie. SKY-0515 hat ebenfalls eine hervorragende Exposition des Zentralnervensystems gezeigt und ist im Allgemeinen sicher und gut verträglich.

Nach drei, sechs und neun Monaten zeigen Patienten, die SKY-0515 in der Teil-C-Patientenkohorte der klinischen Phase-1-Studie mit SKY-0515 erhalten, eine durchschnittliche Verbesserung auf der Composite Unified Huntington's Disease Rating Scale (cUHDRS) gegenüber dem Ausgangswert. Nach neun Monaten beträgt diese Verbesserung in einer gepoolten Analyse +0,64 Punkte im Vergleich zu einer erwarteten Verschlechterung des cUHDRS-Wertes bei symptomatischen Patienten von -0,73 Punkten nach neun Monaten, basierend auf einer Propensity-Score-Gewichtung mit Enroll-HD und TRACK-HD.

„Ich bin sehr erfreut über diese Daten zur Sicherheit und frühen Wirksamkeit aus der Phase-1-Studie Teil C mit SKY-0515 bei Patienten, die bei den vorab festgelegten Analysen nach drei, sechs und neun Monaten eine Abweichung des cUHDRS vom erwarteten natürlichen Verlauf zeigen", erklärte Ed Wild, Professor für Neurologie am University College London. „SKY-0515 reduziert weiterhin das mHTT-Protein in dem Maße, wie es bisher bei keinem anderen Therapeutikum bei Patienten nachgewiesen wurde. Klinische Daten und Biomarker-Daten zeigen, dass das Medikament in allen getesteten Dosierungen gut verträglich ist. Die Fähigkeit von SKY-0515, sowohl mHTT als auch PMS1 zu reduzieren, bietet eine wirksame Kombination zur Behandlung der Huntington-Krankheit über zwei ihrer wichtigsten pathogenen Mechanismen. Diese offenen Studienergebnisse, die in der laufenden placebokontrollierten FALCON-HD-Studie validiert werden sollen, lassen auf bedeutende Auswirkungen für Menschen erwarten, die auf der ganzen Welt mit einer Huntington-Erkrankung leben und für die eine oral verabreichte Huntingtin-senkende Behandlung wie SKY-0515 eine echte Veränderung darstellen wird."