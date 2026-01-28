    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAshland AktievorwärtsNachrichten zu Ashland
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Univar Solutions und Ashland schließen exklusive Partnerschaft für Celluloseether im Lebensmittel- und Getränkebereich in der gesamten EMEA-Region

    Univar Solutions und Ashland schließen exklusive Partnerschaft für Celluloseether im Lebensmittel- und Getränkebereich in der gesamten EMEA-Region
    Foto: adobe.stock.com

    Ausweitung des Zugangs zu den EMEA-Märkten, um die steigende Nachfrage nach funktionellen Inhaltsstoffen zu befriedigen und die Innovation in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie voranzutreiben

    ESSEN, Deutschland, 28. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Univar Solutions B.V., eine Tochtergesellschaft von Univar Solutions LLC („Univar Solutions" oder „das Unternehmen"), einem weltweit führenden Anbieter von Spezialinhaltsstoffen und Chemikalien, gab heute eine exklusive Vertriebspartnerschaft zwischen seinem Geschäftsbereich Foodology by Univar Solutions und Ashland Inc. (NYSE: ASH). Ashland ist ein globales, verbraucherorientiertes Unternehmen für Zusatzstoffe und Spezialzutaten, das für seine führenden Celluloseether-Derivate und Polyvinylpolypyrrolidon (PVPP) bekannt ist. Ab dem 1. Januar 2026 wird diese Zusammenarbeit der Lebensmittel- und Getränkeindustrie in EMEA* eine breite Palette von Celluloseethern zur Verfügung stellen, die die Textur, Stabilität und Verarbeitung von Lebensmitteln verbessern. 

    Ingredients + Specialties from Univar Solutions brings the best products, people, and results to customers and specialist suppliers looking to power modern life. By combining science, innovation, and deep knowledge with a leading portfolio of specialties, we help find the solutions needed to safely improve lives and communities around the world.

    „Die Spezialzutaten von Ashland sind eine strategische Ergänzung unseres bestehenden Portfolios", erklärte Aaron Lee, globaler Vizepräsident für Gesundheit und Ernährung bei Univar Solutions. „Wir freuen uns, unser Angebot an Celluloseethern in der EMEA-Region zu erweitern, insbesondere da die Nachfrage nach alternativen und pflanzlichen Proteinen im Ernährungsbereich weiter zunimmt. Foodology by Univar Solutions verhilft Kunden mit der Unterstützung unseres globalen Vertriebsnetzes zum Erfolg. Wir freuen uns darauf, eine starke Partnerschaft aufzubauen, die Beständigkeit und Wachstum bringt, während wir zusammenarbeiten, um neue Ideen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie zu entwickeln."

    Die neue Partnerschaft umfasst eine Reihe von Produkten, darunter Methylcellulose (MC), Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC), Carboxymethylcellulose (CMC), Hydroxypropylcellulose (HPC), Ethylcellulose (EC) und PVPP. In der heutigen Lebensmittel- und Getränkeindustrie spielen Celluloseether eine vielseitige und funktionelle Rolle in Anwendungen der nächsten Generation, die verschiedene Märkte bedienen, darunter vegane Lebensmittel und Getränke, Fleisch auf Pflanzenbasis und glutenfreie Backwaren.

    Seite 1 von 4 




    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Univar Solutions und Ashland schließen exklusive Partnerschaft für Celluloseether im Lebensmittel- und Getränkebereich in der gesamten EMEA-Region Ausweitung des Zugangs zu den EMEA-Märkten, um die steigende Nachfrage nach funktionellen Inhaltsstoffen zu befriedigen und die Innovation in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie voranzutreiben ESSEN, Deutschland, 28. Januar 2026 /PRNewswire/ …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     