Univar Solutions und Ashland schließen exklusive Partnerschaft für Celluloseether im Lebensmittel- und Getränkebereich in der gesamten EMEA-Region
Ausweitung des Zugangs zu den EMEA-Märkten, um die steigende Nachfrage nach funktionellen Inhaltsstoffen zu befriedigen und die Innovation in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie voranzutreiben
ESSEN, Deutschland, 28. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Univar Solutions B.V., eine Tochtergesellschaft von Univar Solutions LLC („Univar Solutions" oder „das Unternehmen"), einem weltweit führenden Anbieter von Spezialinhaltsstoffen und Chemikalien, gab heute eine exklusive Vertriebspartnerschaft zwischen seinem Geschäftsbereich Foodology by Univar Solutions und Ashland Inc. (NYSE: ASH). Ashland ist ein globales, verbraucherorientiertes Unternehmen für Zusatzstoffe und Spezialzutaten, das für seine führenden Celluloseether-Derivate und Polyvinylpolypyrrolidon (PVPP) bekannt ist. Ab dem 1. Januar 2026 wird diese Zusammenarbeit der Lebensmittel- und Getränkeindustrie in EMEA* eine breite Palette von Celluloseethern zur Verfügung stellen, die die Textur, Stabilität und Verarbeitung von Lebensmitteln verbessern.
„Die Spezialzutaten von Ashland sind eine strategische Ergänzung unseres bestehenden Portfolios", erklärte Aaron Lee, globaler Vizepräsident für Gesundheit und Ernährung bei Univar Solutions. „Wir freuen uns, unser Angebot an Celluloseethern in der EMEA-Region zu erweitern, insbesondere da die Nachfrage nach alternativen und pflanzlichen Proteinen im Ernährungsbereich weiter zunimmt. Foodology by Univar Solutions verhilft Kunden mit der Unterstützung unseres globalen Vertriebsnetzes zum Erfolg. Wir freuen uns darauf, eine starke Partnerschaft aufzubauen, die Beständigkeit und Wachstum bringt, während wir zusammenarbeiten, um neue Ideen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie zu entwickeln."
Die neue Partnerschaft umfasst eine Reihe von Produkten, darunter Methylcellulose (MC), Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC), Carboxymethylcellulose (CMC), Hydroxypropylcellulose (HPC), Ethylcellulose (EC) und PVPP. In der heutigen Lebensmittel- und Getränkeindustrie spielen Celluloseether eine vielseitige und funktionelle Rolle in Anwendungen der nächsten Generation, die verschiedene Märkte bedienen, darunter vegane Lebensmittel und Getränke, Fleisch auf Pflanzenbasis und glutenfreie Backwaren.