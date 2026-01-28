Univar Solutions und Ashland schließen exklusive Partnerschaft für Celluloseether im Lebensmittel- und Getränkebereich in der gesamten EMEA-Region

Ausweitung des Zugangs zu den EMEA-Märkten, um die steigende Nachfrage nach funktionellen Inhaltsstoffen zu befriedigen und die Innovation in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie voranzutreiben

ESSEN, Deutschland, 28. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Univar Solutions B.V., eine Tochtergesellschaft von Univar Solutions LLC („Univar Solutions" oder „das Unternehmen"), einem weltweit führenden Anbieter von Spezialinhaltsstoffen und Chemikalien, gab heute eine exklusive Vertriebspartnerschaft zwischen seinem Geschäftsbereich Foodology by Univar Solutions und Ashland Inc. (NYSE: ASH). Ashland ist ein globales, verbraucherorientiertes Unternehmen für Zusatzstoffe und Spezialzutaten, das für seine führenden Celluloseether-Derivate und Polyvinylpolypyrrolidon (PVPP) bekannt ist. Ab dem 1. Januar 2026 wird diese Zusammenarbeit der Lebensmittel- und Getränkeindustrie in EMEA* eine breite Palette von Celluloseethern zur Verfügung stellen, die die Textur, Stabilität und Verarbeitung von Lebensmitteln verbessern.