Nach den Kommentaren von Trump zum Dollar heute US-Finanzminister Bessent mit einer Verbalintervention zugunsten der US-Währung! Nach den Kommentaren von Trump zum Dollar heute US-Finanzminister Bessent mit einer Verbalintervention zugunsten der US-Währung!. Und das in einem Jahr, in dem die USA 34% ihrer Schulden durch die Ausgabe von Staatsanleihe refinanzieren müssen! Was wird heute die US-Notenbank Fed sagen? Fed-Chef Powell hat mit seinem Erscheinen vor dem Supreme Court in der Causa Lisa Cook eine Kampfansage an Trump gegeben - und könnte sich heute "rächen". US-Präsident Trump heute mit einer deutlichen Drohung an den Iran - steht die Attacke kurz bevor?

1. Werbung: InvestingPro Aktienanalysen und Profi-KI-Tools - hier mehr Infos:

https://www.investing-referral.com/fugi/

2. Gold: Alle Notenbanken kaufen – außer die Schweizer SNB! Warum?

Das Video "Das Fed-Risiko, die Dollar-Intervention, Trump vor Iran-Attacke!" sehen Sie hier..