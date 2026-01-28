    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Marktgeflüster

    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare
    Anzeige

    Das Fed-Risiko, die Dollar-Intervention, Trump vor Iran-Attacke!

    Nach den Kommentaren von Trump zum Dollar heute US-Finanzminister Bessent mit einer Verbalintervention zugunsten der US-Währung!

    Nach den Kommentaren von Trump zum Dollar heute US-Finanzminister Bessent mit einer Verbalintervention zugunsten der US-Währung! Nach den Kommentaren von Trump zum Dollar heute US-Finanzminister Bessent mit einer Verbalintervention zugunsten der US-Währung!. Und das in einem Jahr, in dem die USA 34% ihrer Schulden durch die Ausgabe von Staatsanleihe refinanzieren müssen! Was wird heute die US-Notenbank Fed sagen? Fed-Chef Powell hat mit seinem Erscheinen vor dem Supreme Court in der Causa Lisa Cook eine Kampfansage an Trump gegeben - und könnte sich heute "rächen". US-Präsident Trump heute mit einer deutlichen Drohung an den Iran - steht die Attacke kurz bevor?

    1. Werbung: InvestingPro Aktienanalysen und Profi-KI-Tools - hier mehr Infos:
    https://www.investing-referral.com/fugi/

    2. Gold: Alle Notenbanken kaufen – außer die Schweizer SNB! Warum?

    Das Video "Das Fed-Risiko, die Dollar-Intervention, Trump vor Iran-Attacke!" sehen Sie hier..




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markus Fugmann
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markus Fugmann
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Marktgeflüster Das Fed-Risiko, die Dollar-Intervention, Trump vor Iran-Attacke! Nach den Kommentaren von Trump zum Dollar heute US-Finanzminister Bessent mit einer Verbalintervention zugunsten der US-Währung!
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     