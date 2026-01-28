Deutsche-Bank-Tochter DWS hebt Mittelfristziele an - Sonderdividende im Blick

Um den Gewinn weiter zu steigern, will DWS die Kosten im Griff halten. So sollen die Kosten des Unternehmens im Jahr 2027 weniger als 55 Prozent der Erträge aufzehren. Im vergangenen Jahr drückte die DWS das Verhältnis von Aufwand zu Erträgen bereits auf 58 Prozent und damit stärker als geplant. Ihre kompletten Jahreszahlen will DWS am Donnerstag (19. Januar) veröffentlichen./stw/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie

Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,90 % und einem Kurs von 32,87 auf Tradegate (28. Januar 2026, 19:31 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um +4,86 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,24 %.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 63,24 Mrd..

Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0700 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,44EUR. Von den letzten 9 Analysten der Deutsche Bank Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +3,49 %/+21,75 % bedeutet.