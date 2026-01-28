    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    WDH/Aktien New York

    313 Aufrufe 313 0 Kommentare 0 Kommentare

    Zurückhaltung dominiert vor Fed-Zinsentscheidung

    Für Sie zusammengefasst
    • Anleger zeigen Vorsicht vor Fed-Zinsentscheidung.
    • S&P 500 fällt leicht, Nasdaq 100 bleibt stabil.
    • Halbleiter-Aktien profitieren von starken Geschäftszahlen.
    WDH/Aktien New York - Zurückhaltung dominiert vor Fed-Zinsentscheidung
    Foto: John Minchillo - dpa

    (überflüssiges Wort im ersten Satz entfernt)

    NEW YORK (dpa-AFX) - Vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed haben die Anleger an den New Yorker Börsen Vorsicht walten lassen. Anfängliche Euphorie im Technologiesektor flaute ab. Der marktbreite S&P 500 , der zum Auftakt erstmals in seiner Geschichte die Marke von 7.000 Punkten hinter sich gelassen hatte, notierte eine halbe Stunde vor der Zinsmitteilung knapp im Minus bei 6.975 Punkten.

    Auch im Nasdaq 100 schmolzen die Gewinne etwas ab. Der technologielastige Auswahlindex stand zuletzt noch 0,37 Prozent höher bei 26.036 Punkten. Der Leitindex Dow Jones Industrial bewegte sich mit 49.021 Punkten wenige Zähler über seinem Vortagesschluss. Spannend bleibt es am Mittwoch auch nach Börsenschluss: Dann veröffentlichen die Tech-Schwergewichte Microsoft , Meta und Tesla ihre Quartalszahlen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Short
    7.577,68€
    Basispreis
    5,09
    Ask
    × 13,70
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    6.145,07€
    Basispreis
    7,03
    Ask
    × 9,95
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Marktbeobachter gehen bei der bevorstehenden Zinsentscheidung der Notenbank davon aus, dass die Fed ihre Leitzinsen erst einmal nicht weiter senken wird. Die Anleger interessiert vor allem der Konflikt um die Unabhängigkeit der Notenbank. Zuletzt eskalierte dieser mit der Einleitung rechtlicher Maßnahmen gegen Fed-Chef Jerome Powell, dessen Amtszeit im Mai ausläuft. US-Präsident Donald Trump übt schon seit längerer Zeit deutliche Kritik an der Geldpolitik der Fed und will einen neuen Notenbankchef nominieren, der sich für Leitzinssenkungen einsetzt.

    Papiere von Halbleiter-Aktien waren zur Wochenmitte gefragt. Überzeugende Geschäftszahlen und Prognosen von Texas Instruments , vom niederländischen Chipindustrie-Ausrüster ASML und vom südkoreanischen Chiphersteller SK Hynix gaben Auftrieb, wenngleich sich bei ASML Experten Sorgen machen, ob der Halbleiterbranchen-Ausrüster seine Kapazitäten schnell genug ausbauen kann, um die steigende Nachfrage zu bedienen.

    Bei Texas Instruments belief sich das Kursplus auf fast 10 Prozent. Der Konzern profitierte davon, dass sich die Nachfrage nach Chips für industrielle Anwendungen und Autos zu erholen scheint. Micron setzten ihre steile Rekordrally mit einem Plus von 5,5 Prozent fort. Für Intel ging es um rund 11 Prozent hinauf.

    Quartalszahlen veröffentlichten zudem der Telekomkonzern AT&T , der Energietechnikkonzern GE Vernova und der vor allem im Gesundheitsbereich tätige Konzern Danaher . AT&T gewannen rund 5 Prozent, GE Vernova legten um 1,4 Prozent zu. Danaher hingegen rutschten um knapp 4 Prozent ab./ajx/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie

    Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,51 % und einem Kurs von 189,0 auf Tradegate (28. Januar 2026, 19:27 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um +4,24 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,41 %.

    Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 3,00 Bil..

    Microsoft zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 636,25USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 575,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 675,00USD was eine Bandbreite von +42,66 %/+67,47 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dow Jones. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    14 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    WDH/Aktien New York Zurückhaltung dominiert vor Fed-Zinsentscheidung Vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed haben die Anleger an den New Yorker Börsen Vorsicht walten lassen. Anfängliche Euphorie im Technologiesektor flaute ab. Der marktbreite S&P 500 , der zum Auftakt erstmals in seiner Geschichte die Marke …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     