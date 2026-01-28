DZ BANK stuft LVMH auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat LVMH von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert je Aktie von 640 auf 650 Euro angehoben. Das vierte Quartal des Luxuskonzerns sei weitestgehend wie erwartet ausgefallen, schrieb Katharina Schmenger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Kursrückgang sei übertrieben und eröffne eine Einstiegsgelegenheit./rob/ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 16:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 16:27 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,74 % und einem Kurs von 544,9EUR auf Tradegate (28. Januar 2026, 19:51 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Katharina Schmenger

Analysiertes Unternehmen: LVMH

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 650

Kursziel alt: 640

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



