DZ BANK stuft LVMH auf 'Kaufen'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat LVMH von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert je Aktie von 640 auf 650 Euro angehoben. Das vierte Quartal des Luxuskonzerns sei weitestgehend wie erwartet ausgefallen, schrieb Katharina Schmenger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Kursrückgang sei übertrieben und eröffne eine Einstiegsgelegenheit./rob/ajx/he
Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,74 % und einem Kurs von 544,9EUR auf Tradegate (28. Januar 2026, 19:51 Uhr) gehandelt.
