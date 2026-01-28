Börsen Update USA - 28.01. - US Tech 100 stark +0,40 %

Der Dow Jones steht aktuell (20:00:41) bei 48.988,25 PKT und fällt um -0,02 %.

Top-Werte: Unitedhealth Group +4,69 %, NVIDIA +2,72 %, Johnson & Johnson +2,27 %, Caterpillar +1,89 %, Salesforce +1,76 %

Flop-Werte: Amgen -1,58 %, 3M -0,41 %, Nike (B) -0,28 %, The Home Depot -0,12 %, Merck & Co +0,06 %

Der US Tech 100 steht bei 26.045,48 PKT und gewinnt bisher +0,40 %.

Top-Werte: Seagate Technology Holdings +20,74 %, Intel +11,34 %, Western Digital +10,58 %, Monolithic Power Systems +6,22 %, Micron Technology +6,07 %

Flop-Werte: Axon Enterprise -6,24 %, Arm Holdings -3,13 %, Palantir -2,53 %, Paccar -2,28 %, Insmed -2,20 %

Der S&P 500 steht bei 6.975,52 PKT und verliert bisher -0,05 %.

Top-Werte: Seagate Technology Holdings +20,74 %, Intel +11,34 %, Western Digital +10,58 %, Elevance Health +6,49 %, Monolithic Power Systems +6,22 %

Flop-Werte: Carvana Registered (A) -20,12 %, Amphenol Registered (A) -9,85 %, Textron -7,13 %, Axon Enterprise -6,24 %, Humana -5,40 %