Axon Enterprise Aktie weiter im Abwärtstrend - -6,24 % - 28.01.2026

Die Axon Enterprise Aktie notiert aktuell bei 473,40€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -6,24 % nachgegeben, was einem Verlust von -31,50 € entspricht. Die Talfahrt der Axon Enterprise Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,35 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 473,40€, mit einem Minus von -6,24 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Axon Enterprise ist ein führendes Unternehmen im Bereich nicht-tödlicher Sicherheitslösungen, bekannt für seine TASER-Geräte und Körperkameras. Es bietet innovative Softwarelösungen zur Beweissicherung und hat eine starke Marktstellung im Sicherheitssektor. Wichtige Konkurrenten sind Motorola Solutions und Digital Ally. Axons Alleinstellungsmerkmale sind die Integration von Hardware und Software sowie der Fokus auf ethische Sicherheitslösungen.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Axon Enterprise, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -20,43 % Verlust nach sich zog.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Axon Enterprise Aktie damit um -11,93 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,75 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Axon Enterprise -3,17 % verloren.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,40 % geändert.

Axon Enterprise Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -11,93 % 1 Monat -5,75 % 3 Monate -20,43 % 1 Jahr -11,61 %

Informationen zur Axon Enterprise Aktie

Es gibt 79 Mio. Axon Enterprise Aktien. Damit ist das Unternehmen 37,95 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Die Börsen zeigen sich heute richtungslos: Während deutsche Standardwerte schwächeln, legen Technologietitel und ausgewählte US-Aktien spürbar zu.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Axon Enterprise Aktie jetzt kaufen?

Ob die Axon Enterprise Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Axon Enterprise Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.