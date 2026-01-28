    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz
    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    Gläserne Manufaktur empfängt wieder Gäste

    Für Sie zusammengefasst
    • Gläserne Manufaktur wird Innovationscampus für Technik.
    • Führungen bieten Einblicke in Fahrzeugbau und Technologien.
    • Kooperation mit TU Dresden für Forschung und Entwicklung.
    Gläserne Manufaktur empfängt wieder Gäste
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    DRESDEN (dpa-AFX) - Die Gläserne Manufaktur von VW in Dresden will Besucher künftig in die Geheimnisse des Automobilbaus einweihen. Während Gäste bei Führungen in dem imposanten Gebäude vormals bei der Herstellung von Autos wie dem Phaeton oder zuletzt dem ID.3 zuschauen konnten, wird es künftig um Automobilbau an sich gehen. "Früher hat man gesehen, wie hier ein Fahrzeug entstanden ist. Ab sofort versteht man hier den Fahrzeugbau", erklärte Standortleiter Martin Goede. Ab diesem Donnerstag (29. Januar) ist die Manufaktur für Publikum wieder geöffnet.

    Gläserne Manufaktur künftig Innovationscampus

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Volkswagen AG Vz!
    Long
    96,90€
    Basispreis
    0,69
    Ask
    × 14,90
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    109,41€
    Basispreis
    0,69
    Ask
    × 14,90
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Nach der Serienfertigung von Autos soll in dem Glasbau am Rande des Großen Gartens von Dresden nun ein Innovationscampus für zentrale Technologiefelder entstehen. Die Manufaktur wird so zum Labor für Robotik, Künstliche Intelligenz, Mikroelektronik und Chip-Design. Deutschlands größter Autobauer, der Freistaat Sachsen und die Technische Universität (TU) Dresden gehen dafür eine strategische Partnerschaft ein.

    Enger Austausch mit VW-Mitarbeitern

    Bei den Führungen hofft man wie einst auf bis zu 100.000 Gäste im Jahr. Mitarbeiter aus der früheren Produktion stehen Rede und Antwort. "Es wird mehr Nähe und Austausch entstehen, mehr Fokus und mehr Überraschendes", betonte Goede. Perspektivisch sollen Führungen nach Themen angeboten werden. Man wolle dem Phaeton-Fan genauso ein Angebot machen wie dem Architekturliebhaber. Die Mitarbeiter sollen an verschiedenen Stationen zeigen, welche Handgriffe, Techniken und Hilfsmittel im Automobilbau nötig sind.

    Die Gläserne Manufaktur galt einst als Prestigeprojekt von VW und wurde 2001 als Produktionsstätte für das VW-Oberklasse-Modell Phaeton eingeweiht. 2016 wurde dessen Fertigung eingestellt und später der ID.3 produziert. Mitte Dezember 2025 endet auch diese Serienproduktion. Nun wird das Werk umgebaut, es soll aber als Auslieferungs- und Erlebnisstandort erhalten bleiben. Mitte dieses Jahr sollen die ersten gemeinsamen Forschungsprojekte mit der TU starten, ab 2027 dann im Regelbetrieb./jos/DP/he

    Volkswagen (VW) Vz

    +0,24 %
    +5,51 %
    -0,82 %
    +12,29 %
    +3,90 %
    -19,00 %
    -35,52 %
    -7,54 %
    +2.163,42 %
    ISIN:DE0007664039WKN:766403

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 102,9 auf Tradegate (28. Januar 2026, 20:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +5,51 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,82 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 21,18 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 118,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 95,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von -7,63 %/+36,12 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Volkswagen (VW) Vz - 766403 - DE0007664039

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Volkswagen (VW) Vz. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um mögliche Änderungen der Aktienstruktur (Stamm-/Vorzugsaktien, Rolle von Porsche) und die Frage, ob Vorzüge wie bei BMW umgewandelt oder vom Markt genommen werden. Als Kursfaktoren werden überraschend hohe Liquidität und ein möglicher EU‑Indien‑Handelsdeal genannt; zudem wird die Dividende und ihre Auswirkung auf die Bewertung erörtert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Gläserne Manufaktur empfängt wieder Gäste Die Gläserne Manufaktur von VW in Dresden will Besucher künftig in die Geheimnisse des Automobilbaus einweihen. Während Gäste bei Führungen in dem imposanten Gebäude vormals bei der Herstellung von Autos wie dem Phaeton oder zuletzt dem ID.3 …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     