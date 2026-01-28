RBC stuft Airbus auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus auf "Outperform" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen. Die jüngst negative Kursreaktion auf vorsichtige Äußerungen von Airbus in der Telefonrunde mit Analysten vor den Quartalszahlen des Flugzeugherstellers sei übertrieben gewesen, schrieb Ken Herbert in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 12:51 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 12:51 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,52 % und einem Kurs von 196,4EUR auf Tradegate (28. Januar 2026, 20:43 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Ken Herbert

Analysiertes Unternehmen: Airbus

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 235

Kursziel alt: 235

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



