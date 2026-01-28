    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Schließfächer in Bank aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

    • Zwei Täter brechen Schließfächer in Bank auf.
    • Zahl der betroffenen Fächer unter 50, Diebstahl unklar.
    • Polizei sucht Zeugen, möglicherweise dritter Täter.
    WILHELMSHAVEN (dpa-AFX) - In einer Bankfiliale in Wilhelmshaven haben zwei Täter mit Gewalt und Werkzeugen Schließfächer aufgebrochen. Es handele sich um eine Zahl im unteren zweistelligen Bereich, also unter 50, sagte ein Polizeisprecher. Ob und in welchem Umfang etwas gestohlen wurde, war zunächst unklar. In dem extra gesicherten Raum waren möglicherweise auch leere, nicht vermietete Schließfächer. Die Bank werde alle betroffenen Kunden anrufen und klären, was in den Fächern lag und ob etwas gestohlen wurde, so der Sprecher.

    Wie die noch unbekannten Täter in den Raum kamen, war zunächst unklar. Kunden und Kundinnen mit Schließfächern können ihn mit einer speziellen Karte und einem Code betreten, erklärte der Polizeisprecher. Die Täter hatten nach ersten Ermittlungen der Polizei nur wenige Minuten Zeit, um die Fächer aufzubrechen. Demnach gab es einen internen Alarm, nach kurzer Zeit flohen die Täter zu Fuß.

    Gibt es drei Täter?

    Möglicherweise gibt es noch einen dritten Tatbeteiligten. Die Polizei hat Personenbeschreibungen zu drei verdächtigen Männern veröffentlicht und bittet Zeugen, sich zu melden.

    Kundinnen und Kunden, die wissen möchten, ob ihre Schließfächer in der Filiale in der Preußenstraße betroffen sind, sollen sich direkt an die Bank wenden. Die Polizei, die kurz nach Bekanntwerden der Tat zahlreiche Nachfragen bekam, kann keine Auskünfte dazu geben, wer in welchem Umfang betroffen ist./hho/DP/he





