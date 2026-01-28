IONOS Group Aktie weiter aufwärts - 28.01.2026

Mit einer Performance von +5,70 % konnte die IONOS Group Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die IONOS Group Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,44 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 29,68€, mit einem Plus von +5,70 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

IONOS Group ist ein führender europäischer Anbieter von Webhosting und Cloud-Diensten, bekannt für seinen personalisierten Kundenservice und benutzerfreundliche Plattformen, insbesondere für KMUs. Hauptkonkurrenten sind GoDaddy, Bluehost und AWS.

Der heutige Anstieg bei IONOS Group konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -13,72 % nicht vollständig ausgleichen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die IONOS Group Aktie damit um +9,26 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,61 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei IONOS Group auf +10,68 %.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,02 % geändert.

IONOS Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +9,26 % 1 Monat +11,61 % 3 Monate -13,72 % 1 Jahr +17,78 %

Informationen zur IONOS Group Aktie

Es gibt 140 Mio. IONOS Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,13 Mrd.EUR € wert.

Die Börsen zeigen sich heute richtungslos: Während deutsche Standardwerte schwächeln, legen Technologietitel und ausgewählte US-Aktien spürbar zu.

IONOS Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die IONOS Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur IONOS Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.