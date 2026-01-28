ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Continental auf 'Overweight' - Ziel 74 Euro
- JPMorgan stuft Continental auf "Overweight" ein.
- Kursziel für Continental liegt bei 74 Euro.
- Keine großen Änderungen der Marktschätzungen erwartet.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Continental auf "Overweight" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Mit größeren Änderungen der Marktschätzungen für den Reifenhersteller sollte man nicht rechnen, schrieb Akshat Kacker am Mittwoch nach der Telefonrunde von Continental mit Analysten angesichts der bevorstehenden Geschäftszahlen./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 17:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 17:43 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Continental Aktie
Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,51 % und einem Kurs von 66,56 auf Tradegate (28. Januar 2026, 20:20 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Continental Aktie um +5,80 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,43 %.
Die Marktkapitalisierung von Continental bezifferte sich zuletzt auf 13,35 Mrd..
Continental zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7300 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 75,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 68,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von +1,74 %/+34,65 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 74 Euro