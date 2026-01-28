JPMorgan belässt Continental auf 'Overweight' - Ziel 74 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Continental Aktie

Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,51 % und einem Kurs von 66,56 auf Tradegate (28. Januar 2026, 20:20 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Continental Aktie um +5,80 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,43 %.

Die Marktkapitalisierung von Continental bezifferte sich zuletzt auf 13,35 Mrd..

Continental zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7300 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 75,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 68,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von +1,74 %/+34,65 % bedeutet.