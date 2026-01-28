    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD

    Euro bleibt unter 1,20 US-Dollar - Kaum Reaktion auf Fed-Zinsentscheid

    • Euro fällt unter 1,20 Dollar nach Zinsentscheidung.
    • Fed belässt Leitzinsen bei 3,50 bis 3,75 Prozent.
    • Überraschende Formulierung könnte Zinssenkung verhindern.
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Zinsentscheidung hat den Euro am Mittwoch im amerikanischen Handel nur wenig bewegt. Nach dem deutlichen Kursanstieg am Vortag fiel die Gemeinschaftswährung zur Wochenmitte wieder unter 1,20 US-Dollar und blieb nach der Zinsentscheidung mit zuletzt 1,1930 Dollar auch darunter. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1974 (Dienstag: 1,1929) Dollar festgesetzt, der Dollar damit 0,8351 (0,8382) Euro gekostet.

    Die US-Notenbank veränderte wie erwartet ihre Leitzinsen nicht. Die Zinsspanne bleibt bei 3,50 bis 3,75 Prozent. Bankvolkswirte hatten diese Entscheidung erwartet. Im vergangenen Jahr hatte die Fed die Leitzinsen dreimal um jeweils 0,25 Prozentpunkte reduziert. Die Notenbank steht weiter unter großem Druck durch US-Präsident Donald Trump, der immer wieder Leitzinssenkungen fordert und Notenbankchef Jerome Powell scharf kritisiert. Dessen Amtszeit endet im Mai.

    Die Zinsentscheidung an sich sei keine Überraschung, die Anpassung der schriftlichen Formulierung zum Arbeitsmarkt aber schon, kommentierte Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. So sei das Downside Risiko ersatzlos gestrichen worden und die zusätzliche Betonung einer Stabilisierung mache eine Zinssenkung während der verbleibenden Amtszeit von Jerome Powell noch unwahrscheinlicher. Marktteilnehmer müssten wohl mindestens bis zur ersten Sitzung unter einem Nachfolger im Juni warten./ajx/he





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
