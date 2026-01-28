Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 28.01.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 28.01.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: +21,95 %
Platz 1
Performance 1M: +55,37 %
Western Digital
Tagesperformance: +11,89 %
Platz 2
Performance 1M: +54,42 %
Intel
Tagesperformance: +11,60 %
Platz 3
Performance 1M: +26,44 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel
Das Anleger-Sentiment zu Intel im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Trotz eines Kursanstiegs von 20% in den letzten 14 Tagen gibt es Bedenken hinsichtlich hoher Verluste, steigender Kosten und einer überbewerteten Aktie bei 40€. Die politische Dimension der Aktie und die anhaltenden Umsatzrückgänge sorgen für Unsicherheit, während einige Anleger bullish bleiben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Intel eingestellt.
Axon Enterprise
Tagesperformance: -7,65 %
Platz 4
Performance 1M: -6,96 %
Micron Technology
Tagesperformance: +7,17 %
Platz 5
Performance 1M: +52,70 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Micron Technology im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv, mit einer Kursentwicklung von +7% in den letzten 14 Tagen. Die Aktie wird als günstig bewertet, jedoch gibt es Bedenken hinsichtlich hoher Erwartungen an die kommenden Quartalszahlen. Technisch ist die Aktie überkauft, was potenzielle Rückschläge signalisieren könnte. Insgesamt herrscht Optimismus, aber auch Vorsicht vor Marktrisiken.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Micron Technology eingestellt.
Monolithic Power Systems
Tagesperformance: +6,52 %
Platz 6
Performance 1M: +22,00 %
Arm Holdings
Tagesperformance: -4,18 %
Platz 7
Performance 1M: +3,26 %
Insmed
Tagesperformance: -3,66 %
Platz 8
Performance 1M: -9,87 %
Palantir
Tagesperformance: -3,40 %
Platz 9
Performance 1M: -17,00 %
Paccar
Tagesperformance: -3,03 %
Platz 10
Performance 1M: +6,06 %
PDD Holdings Incorporation (A) (A)
Tagesperformance: -2,81 %
Platz 11
Performance 1M: -9,00 %
Keurig Dr Pepper
Tagesperformance: -2,78 %
Platz 12
Performance 1M: -6,77 %
Synopsys
Tagesperformance: +2,67 %
Platz 13
Performance 1M: +3,58 %
Roper Technologies
Tagesperformance: -2,48 %
Platz 14
Performance 1M: -22,31 %
NVIDIA
Tagesperformance: +2,28 %
Platz 15
Performance 1M: -0,96 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA
Das Anleger-Sentiment zu NVIDIA im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Positive Aspekte wie die günstige KGV-Prognose (25 für 2026) und der Kursanstieg über 190 USD werden hervorgehoben. Gleichzeitig gibt es Unsicherheiten über die realistische KGV-Bewertung und die stagnierende Kursentwicklung seit August 25. Insgesamt spiegelt sich eine optimistische, aber auch vorsichtige Haltung wider.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NVIDIA eingestellt.
Applied Materials
Tagesperformance: +2,23 %
Platz 16
Performance 1M: +31,74 %
Verisk Analytics
Tagesperformance: +2,11 %
Platz 17
Performance 1M: -2,93 %
PayPal
Tagesperformance: -2,10 %
Platz 18
Performance 1M: -11,36 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu PayPal
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu PayPal im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend negativ. Die Aktie wird bei 50 USD getestet, liegt 50% unter dem 52-Wochenhoch und wird als Auslaufmodell in Europa betrachtet. Analysten senken die Kursziele aufgrund langsamerem Wachstum. Dennoch könnte das Aktienrückkaufprogramm (ARP) eine Stabilisierung bieten.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber PayPal eingestellt.
Shopify
Tagesperformance: +2,04 %
Platz 19
Performance 1M: -20,53 %
Regeneron Pharmaceuticals
Tagesperformance: -2,02 %
Platz 20
Performance 1M: -4,75 %
