Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 28.01.2026
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 28.01.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: +21,90 %
Tagesperformance: +21,90 %
Platz 1
Performance 1M: +55,37 %
Performance 1M: +55,37 %
Carvana Registered (A)
Tagesperformance: -14,51 %
Tagesperformance: -14,51 %
Platz 2
Performance 1M: -15,20 %
Performance 1M: -15,20 %
Western Digital
Tagesperformance: +11,82 %
Tagesperformance: +11,82 %
Platz 3
Performance 1M: +54,42 %
Performance 1M: +54,42 %
Intel
Tagesperformance: +11,35 %
Tagesperformance: +11,35 %
Platz 4
Performance 1M: +26,44 %
Performance 1M: +26,44 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel
Das Anleger-Sentiment zu Intel im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Trotz eines Kursanstiegs von 20% in den letzten 14 Tagen gibt es Bedenken hinsichtlich hoher Verluste, steigender Kosten und einer überbewerteten Aktie bei 40€. Die politische Dimension der Aktie und die anhaltenden Umsatzrückgänge sorgen für Unsicherheit, während einige Anleger bullish bleiben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Intel eingestellt.
Amphenol Registered (A)
Tagesperformance: -11,27 %
Tagesperformance: -11,27 %
Platz 5
Performance 1M: +23,76 %
Performance 1M: +23,76 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Amphenol Registered (A)
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Amphenol Registered (A) im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Trotz guter Unternehmenszahlen ist die Aktie in den letzten 14 Tagen um 10% gefallen, was auf Enttäuschung hindeutet. Anleger zeigen jedoch Vertrauen, indem sie nachkaufen, was auf eine mögliche Erholung hoffen lässt. Die Schwankungen der Aktie sorgen jedoch für Unsicherheit unter den Investoren.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Amphenol Registered (A) eingestellt.
Axon Enterprise
Tagesperformance: -7,59 %
Tagesperformance: -7,59 %
Platz 6
Performance 1M: -6,96 %
Performance 1M: -6,96 %
MSCI Registered (A)
Tagesperformance: +7,43 %
Tagesperformance: +7,43 %
Platz 7
Performance 1M: -6,87 %
Performance 1M: -6,87 %
Micron Technology
Tagesperformance: +7,10 %
Tagesperformance: +7,10 %
Platz 8
Performance 1M: +52,70 %
Performance 1M: +52,70 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Micron Technology im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv, mit einer Kursentwicklung von +7% in den letzten 14 Tagen. Die Aktie wird als günstig bewertet, jedoch gibt es Bedenken hinsichtlich hoher Erwartungen an die kommenden Quartalszahlen. Technisch ist die Aktie überkauft, was potenzielle Rückschläge signalisieren könnte. Insgesamt herrscht Optimismus, aber auch Vorsicht vor Marktrisiken.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Micron Technology eingestellt.
Textron
Tagesperformance: -7,05 %
Tagesperformance: -7,05 %
Platz 9
Performance 1M: -7,86 %
Performance 1M: -7,86 %
Humana
Tagesperformance: -6,86 %
Tagesperformance: -6,86 %
Platz 10
Performance 1M: -26,51 %
Performance 1M: -26,51 %
Elevance Health
Tagesperformance: +6,47 %
Tagesperformance: +6,47 %
Platz 11
Performance 1M: -17,03 %
Performance 1M: -17,03 %
Monolithic Power Systems
Tagesperformance: +6,45 %
Tagesperformance: +6,45 %
Platz 12
Performance 1M: +22,00 %
Performance 1M: +22,00 %
Teradyne
Tagesperformance: +5,76 %
Tagesperformance: +5,76 %
Platz 13
Performance 1M: +25,55 %
Performance 1M: +25,55 %
First Solar
Tagesperformance: +5,69 %
Tagesperformance: +5,69 %
Platz 14
Performance 1M: -13,48 %
Performance 1M: -13,48 %
AT&T
Tagesperformance: +5,24 %
Tagesperformance: +5,24 %
Platz 15
Performance 1M: -8,15 %
Performance 1M: -8,15 %
Texas Pacific Land
Tagesperformance: +5,11 %
Tagesperformance: +5,11 %
Platz 16
Performance 1M: +17,72 %
Performance 1M: +17,72 %
PPG Industries
Tagesperformance: +4,89 %
Tagesperformance: +4,89 %
Platz 17
Performance 1M: +2,86 %
Performance 1M: +2,86 %
Alexandria Real Estate Equities
Tagesperformance: -4,81 %
Tagesperformance: -4,81 %
Platz 18
Performance 1M: +17,20 %
Performance 1M: +17,20 %
Corning
Tagesperformance: -4,76 %
Tagesperformance: -4,76 %
Platz 19
Performance 1M: +28,37 %
Performance 1M: +28,37 %
Newmont Corporation
Tagesperformance: +4,47 %
Tagesperformance: +4,47 %
Platz 20
Performance 1M: +22,96 %
Performance 1M: +22,96 %
Unitedhealth Group
Tagesperformance: +4,40 %
Tagesperformance: +4,40 %
Platz 21
Performance 1M: -15,77 %
Performance 1M: -15,77 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Unitedhealth Group
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu UnitedHealth Group im wallstreetONLINE-Forum ist von Vorsicht geprägt. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen um 14% verloren, hauptsächlich aufgrund enttäuschender Medicare-Pläne. Anleger empfehlen, abzuwarten und die Entwicklung der nächsten Quartale zu beobachten, während einige auf eine bevorstehende Sektorrotation hoffen, die defensive Aktien begünstigen könnte.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Unitedhealth Group eingestellt.
Albemarle
Tagesperformance: -4,25 %
Tagesperformance: -4,25 %
Platz 22
Performance 1M: +27,66 %
Performance 1M: +27,66 %
Danaher
Tagesperformance: -4,20 %
Tagesperformance: -4,20 %
Platz 23
Performance 1M: -4,50 %
Performance 1M: -4,50 %
Progressive
Tagesperformance: +3,89 %
Tagesperformance: +3,89 %
Platz 24
Performance 1M: -11,21 %
Performance 1M: -11,21 %
F5
Tagesperformance: -3,88 %
Tagesperformance: -3,88 %
Platz 25
Performance 1M: +12,01 %
Performance 1M: +12,01 %
Qnity Electronics
Tagesperformance: +3,84 %
Tagesperformance: +3,84 %
Platz 26
Performance 1M: +16,47 %
Performance 1M: +16,47 %
Targa Resources
Tagesperformance: +3,75 %
Tagesperformance: +3,75 %
Platz 27
Performance 1M: +8,56 %
Performance 1M: +8,56 %
Te Connectivity
Tagesperformance: -3,64 %
Tagesperformance: -3,64 %
Platz 28
Performance 1M: -6,08 %
Performance 1M: -6,08 %
GE Vernova
Tagesperformance: +3,63 %
Tagesperformance: +3,63 %
Platz 29
Performance 1M: +10,03 %
Performance 1M: +10,03 %
Palantir
Tagesperformance: -3,49 %
Tagesperformance: -3,49 %
Platz 30
Performance 1M: -17,06 %
Performance 1M: -17,06 %
Clorox
Tagesperformance: -3,46 %
Tagesperformance: -3,46 %
Platz 31
Performance 1M: +11,34 %
Performance 1M: +11,34 %
Bio-Techne
Tagesperformance: -3,10 %
Tagesperformance: -3,10 %
Platz 32
Performance 1M: +13,32 %
Performance 1M: +13,32 %
Paccar
Tagesperformance: -3,07 %
Tagesperformance: -3,07 %
Platz 33
Performance 1M: +6,06 %
Performance 1M: +6,06 %
Xylem
Tagesperformance: -3,04 %
Tagesperformance: -3,04 %
Platz 34
Performance 1M: -5,96 %
Performance 1M: -5,96 %
PerkinElmer
Tagesperformance: -3,01 %
Tagesperformance: -3,01 %
Platz 35
Performance 1M: +15,42 %
Performance 1M: +15,42 %
Dell Technologies Registered (C)
Tagesperformance: +3,00 %
Tagesperformance: +3,00 %
Platz 36
Performance 1M: -11,93 %
Performance 1M: -11,93 %
Equinix
Tagesperformance: +2,92 %
Tagesperformance: +2,92 %
Platz 37
Performance 1M: +5,44 %
Performance 1M: +5,44 %
Keurig Dr Pepper
Tagesperformance: -2,88 %
Tagesperformance: -2,88 %
Platz 38
Performance 1M: -6,77 %
Performance 1M: -6,77 %
Schlumberger
Tagesperformance: -2,85 %
Tagesperformance: -2,85 %
Platz 39
Performance 1M: +31,65 %
Performance 1M: +31,65 %
United Parcel Service Registered (B)
Tagesperformance: -2,50 %
Tagesperformance: -2,50 %
Platz 40
Performance 1M: +4,70 %
Performance 1M: +4,70 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu United Parcel Service Registered (B)
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu United Parcel Service (UPS) im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt, jedoch überwiegend positiv. Die Dividende bleibt unverändert, während Kosteneinsparungen und strategische Neuausrichtungen skizziert wurden. Analysten von Stifel und Raymond James bestätigen Kaufempfehlungen mit Kurszielen von 112,00 $ bzw. 275,00 $, was auf ein erhebliches Aufwärtspotenzial hinweist. Die Aktie wird als leicht unterbewertet angesehen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber United Parcel Service Registered (B) eingestellt.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte