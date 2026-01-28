RBC belässt DWS auf 'Outperform' - Ziel 60 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DWS Group Aktie

Die DWS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,49 % und einem Kurs von 59,65 auf Tradegate (28. Januar 2026, 21:30 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DWS Group Aktie um +5,36 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,20 %.

Die Marktkapitalisierung von DWS Group bezifferte sich zuletzt auf 11,95 Mrd..

DWS Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7500 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 58,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 51,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 64,00EUR was eine Bandbreite von -14,72 %/+7,02 % bedeutet.