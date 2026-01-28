ANALYSE-FLASH
RBC belässt DWS auf 'Outperform' - Ziel 60 Euro
- RBC stuft DWS auf "Outperform" mit 60 Euro Kursziel.
- DWS übertrifft Gewinnprognosen für 2025 deutlich.
- Management zeigt Zuversicht durch Kostendisziplin.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für DWS auf "Outperform" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Mit dem vorab veröffentlichten Gewinn je Aktie für 2025 habe die Fondstochter der Deutschen Bank die Erwartungen übertroffen, zudem habe DWS die Prognosen erhöht und für 2027 eine Sonderausschüttung angepeilt, schrieb Mandeep Jagpal am Mittwoch nach den Eckdaten. Es sei ihm zu diesem Zeitpunkt nicht ganz klar, was zur gestiegenen Zuversicht des Managements geführt habe. Nettozuflüsse bei alternativen Vermögenswerten sowie eine ungewöhnliche Kostendisziplin seien mögliche Gründe. Ein höheres Marktniveau mit Blick auf 2026 stütze sicher auch./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 13:58 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 13:58 / EST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DWS Group Aktie
Die DWS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,49 % und einem Kurs von 59,65 auf Tradegate (28. Januar 2026, 21:30 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DWS Group Aktie um +5,36 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,20 %.
Die Marktkapitalisierung von DWS Group bezifferte sich zuletzt auf 11,95 Mrd..
DWS Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7500 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 58,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 51,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 64,00EUR was eine Bandbreite von -14,72 %/+7,02 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 60 Euro
nun ja, der Kurs ist auf All-Time-High . Umsatz und Gewinne sprudeln, läuft ,würd ich sagen. Wenn es so weitergeht, können die auch gern ne Sonderdividende in 2026 ausschütten. Wohin sonst mit den Erträgen, wenn man nicht zukauft. Muttern Deutsche BK. wird´s auch freuen
DWS hat heute top Zahlen geliefert. Kursplus 3,7 % , immerhin. Kurs geht Richtung 60 Euro. Hoffe, die zahlen eine ordentliche, erneut höhere Dividende für 2025 oder nochmal eine Sonderdividende, das würde den Kurs zusätzlich pushen.
Einen möglichen Zukauf in Asien halte ich für eine "Nebelkerze".