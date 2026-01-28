LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktienkurs sinkt weiter - -5,12 % - 28.01.2026

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie notiert aktuell bei 544,45€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -5,12 % nachgegeben, was einem Verlust von -29,35 € entspricht. Die Talfahrt der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,42 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 544,45€, mit einem Minus von -5,12 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

LVMH ist ein führender Luxusgüterkonzern mit einem diversifizierten Portfolio, das Mode, Lederwaren, Parfums, Kosmetika, Uhren, Schmuck, Weine und Spirituosen umfasst. Das Unternehmen ist weltweit führend im Luxussegment und konkurriert mit Kering, Richemont und Hermès. LVMH's starke Markenidentität und globale Präsenz sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Verluste von -12,83 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie damit um -4,76 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,46 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton eine negative Entwicklung von -15,95 % erlebt.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,65 % geändert.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,76 % 1 Monat -14,46 % 3 Monate -12,83 % 1 Jahr -23,56 %

Informationen zur LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

Es gibt 498 Mio. LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktien. Damit ist das Unternehmen 269,75 Mrd.EUR € wert.

Die DZ Bank hat LVMH von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert je Aktie von 640 auf 650 Euro angehoben. Das vierte Quartal des Luxuskonzerns sei weitestgehend wie erwartet ausgefallen, schrieb Katharina Schmenger in einer am Mittwoch …

Kursverluste bei den Aktien des Luxuskonzerns LVMH und letztlich auch beim Halbleiterbranchen-Ausrüster ASML haben den EuroStoxx 50 am Mittwoch belastet. Der Druck nahm am Nachmittag durch die in New York etwas abflauende Euphorie im …

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie jetzt kaufen?

Ob die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.