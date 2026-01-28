    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLVMH Moet Hennessy Louis Vuitton AktievorwärtsNachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton

    Besonders beachtet!

    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktienkurs sinkt weiter - -5,12 % - 28.01.2026

    Am 28.01.2026 ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie, bisher, um -5,12 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie.

    Besonders beachtet! - LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktienkurs sinkt weiter - -5,12 % - 28.01.2026
    Foto: helenedevun - stock.adobe.com

    LVMH ist ein führender Luxusgüterkonzern mit einem diversifizierten Portfolio, das Mode, Lederwaren, Parfums, Kosmetika, Uhren, Schmuck, Weine und Spirituosen umfasst. Das Unternehmen ist weltweit führend im Luxussegment und konkurriert mit Kering, Richemont und Hermès. LVMH's starke Markenidentität und globale Präsenz sind seine Alleinstellungsmerkmale.

    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 28.01.2026

    Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie notiert aktuell bei 544,45 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -5,12 % nachgegeben, was einem Verlust von -29,35  entspricht. Die Talfahrt der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,42 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 544,45, mit einem Minus von -5,12 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu EURO STOXX 50 Price Index!
    Short
    6.505,31€
    Basispreis
    5,65
    Ask
    × 10,56
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    5.372,08€
    Basispreis
    5,74
    Ask
    × 10,30
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Verluste von -12,83 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie damit um -4,76 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,46 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton eine negative Entwicklung von -15,95 % erlebt.

    Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,65 % geändert.

    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,76 %
    1 Monat -14,46 %
    3 Monate -12,83 %
    1 Jahr -23,56 %

    Informationen zur LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

    Es gibt 498 Mio. LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktien. Damit ist das Unternehmen 269,75 Mrd.EUR € wert.

    DZ BANK stuft LVMH auf 'Kaufen'


    Die DZ Bank hat LVMH von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert je Aktie von 640 auf 650 Euro angehoben. Das vierte Quartal des Luxuskonzerns sei weitestgehend wie erwartet ausgefallen, schrieb Katharina Schmenger in einer am Mittwoch …

    EuroStoxx auf Tagestief - LVMH und ASML belasten


    Kursverluste bei den Aktien des Luxuskonzerns LVMH und letztlich auch beim Halbleiterbranchen-Ausrüster ASML haben den EuroStoxx 50 am Mittwoch belastet. Der Druck nahm am Nachmittag durch die in New York etwas abflauende Euphorie im …

    Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 28.01.2026


    Top- und Flop-Aktien am 28.01.2026 im E-Stoxx 50.

    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie jetzt kaufen?


    Ob die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton

    -5,06 %
    -4,76 %
    -14,46 %
    -12,83 %
    -23,56 %
    -28,41 %
    +14,46 %
    +298,83 %
    +17.365,53 %
    ISIN:FR0000121014WKN:853292



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktienkurs sinkt weiter - -5,12 % - 28.01.2026 Am 28.01.2026 ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie, bisher, um -5,12 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     