JEFFERIES stuft DWS auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DWS nach Vorab-Zahlen für 2025 und erhöhten mittelfristigen Zielen auf "Hold" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Dies schrieb Tom Mills am Mittwoch nach den Eckdaten der Fondsgesellschaft./rob/ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 14:44 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 14:44 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DWS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,79 % und einem Kurs von 59,80EUR auf Lang & Schwarz (28. Januar 2026, 22:01 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Tom Mills

Analysiertes Unternehmen: DWS

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 51

Kursziel alt: 51

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

