Dow und S&P 500 schließen nahezu unverändert - Nasdaq legt zu

New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-Börsen haben am Mittwoch nahezu unverändert geschlossen. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 49.016 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von wenigen Punkten im Vergleich zum vorherigen Handelstag.



Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 6.978 Punkten wenige Punkte im Minus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 26.023 Punkten 0,3 Prozent im Minus.





