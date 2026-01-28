Tesla schließt erstmals ein Jahr mit Umsatzrückgang ab - Gewinn treibt Kurs
- Tesla verzeichnet 2025 Umsatzrückgang von 3%.
- Erlöse sinken auf 94,8 Milliarden Dollar.
- Aktienkurs steigt trotz Rückgang um über 7%.
AUSTIN (dpa-AFX) - Tesla hat erstmals ein Jahr mit einem Umsatzrückgang abgeschlossen. Die Erlöse fielen 2025 angesichts gesunkener Auslieferungen um rund drei Prozent auf 94,8 Milliarden Dollar, wie der von Elon Musk geführte Elektroauto-Hersteller am Mittwoch nach US-Börsenschluss mitteilte.
Der Aktienkurs kletterte nach der Veröffentlichung zuletzt dennoch um mehr als sieben Prozent nach oben. Experten verwiesen auf einen höher als erwartet ausgefallenen Gewinn je Aktie im vierten Quartal./so/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,99 % und einem Kurs von 372,3 auf Lang & Schwarz (28. Januar 2026, 22:45 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um +0,91 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,27 %.
Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,20 Bil..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 327,83USD. Von den letzten 6 Analysten der Tesla Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 150,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von -59,70 %/+34,32 % bedeutet.
Die Zahlen für das Q4 werden schlecht ausfallen. Schlimmer wird es mit der Prognose für 2026 werden. Die lustigen Roboter werden auch in 2026 nicht ausgeliefert und die Planungen für das RoboTaxi werden auch immer weiter zurückgenommen. Jetzt knallt es noch im Brot und Butter Geschäft mit den Autos. Da wird Musk auch nicht helfen, dass er bestimmten Tesla-Aktionären einen bevorzugten Zugang zur Zeichnung von SpaceX in Aussicht stellt.
Gestammel wie ein Kleinkind - aber damit möchte ich den Kleinkindern nicht zu nahe treten - sie lernen dabei - Murksi aber nicht. 😎
Wenn du dir die Robotaxi Videos der kreischenden fansis mal genau anschaust, dann erkennst du einen deutlich höheren Stromverbrauch, der daraufhin deutet, dass da nicht die Standard AI4 hardware sondern etwas deutlich leistungsfähigeres verbaut ist, wahrscheinlich auch leistungsfähiger als AI5.