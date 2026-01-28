Tesla schließt erstmals ein Jahr mit Umsatzrückgang ab - Gewinn treibt Kurs

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,99 % und einem Kurs von 372,3 auf Lang & Schwarz (28. Januar 2026, 22:45 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um +0,91 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,27 %.

Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,20 Bil..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 327,83USD. Von den letzten 6 Analysten der Tesla Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 150,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von -59,70 %/+34,32 % bedeutet.