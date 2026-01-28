    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMicrosoft AktievorwärtsNachrichten zu Microsoft
    Microsoft-Wachstum lässt etwas nach - Aktie gibt wegen hoher KI-Ausgaben nach

    Für Sie zusammengefasst
    • Microsoft wächst dank KI und Cloud-Diensten stark.
    • Umsatz steigt um 15% auf 81,3 Milliarden Dollar.
    • Hohe KI-Ausgaben sorgen für Anlegerunsicherheit.
    Foto: Mark Lennihan - dpa

    REDMOND (dpa-AFX) - Microsoft hat dank einer weiter hohen Nachfrage nach Produkten rund um Künstliche Intelligenz (KI) und Cloud-Dienste erneut kräftig zugelegt. Allerdings fiel das Wachstum im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2025/26 (Ende Juni) nicht mehr so hoch aus wie noch im Vierteljahresabschnitt davor.

    Der Erlös legte bereinigt um die positiven Effekte des schwachen Dollar um 15 Prozent auf 81,3 Milliarden Dollar (68 Mrd Euro) zu, wie der Softwarehersteller am Mittwoch nach New Yorker Börsenschluss in Redmond mitteilte. Zum Auftakt des Geschäftsjahres hatte das währungsbereinigte Wachstum noch bei 17 Prozent gelegen.

    Der operative Gewinn zog um rund ein Fünftel auf 38,3 Milliarden Dollar an. Beim Umsatz und beim operativen Ergebnis schnitt Microsoft etwas besser ab, als Experten prognostiziert hatten. Allerdings erfüllte das Unternehmen im Cloud-Geschäft lediglich die Erwartungen. Zudem verschreckten die hohen Ausgaben für die Infrastruktur des KI-Geschäfts die Investoren.

    Die Aktie gab nachbörslich zunächst um bis zu acht Prozent nach, halbierte das Minus kurz danach aber./zb/he

    Microsoft

    -4,89 %
    -1,36 %
    -7,44 %
    -18,34 %
    +2,89 %
    +83,99 %
    +90,61 %
    +767,50 %
    +91.316,00 %
    ISIN:US5949181045WKN:870747

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie

    Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,55 % und einem Kurs von 381,4 auf Lang & Schwarz (28. Januar 2026, 22:50 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um -4,10 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,12 %.

    Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 2,85 Bil..

    Microsoft zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 636,25USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 575,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 675,00USD was eine Bandbreite von +50,20 %/+76,32 % bedeutet.




    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Microsofts Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale Aussichten: Milliarden-Aufträge (Pentagon, Partnerschaften, Pharma-Deals) und starke Quartalszahlen werden als Stütze gesehen, während Konkurrenz im Chip‑/KI‑Bereich und Sorgen, dass KI traditionelle Softwarewerte frisst, kritisch diskutiert werden. Debattiert werden außerdem hohes, aktuell aber als fair betrachtetes KGV, Analysten/UBS-Stimmen, die seit Juli rund 22% Underperformance gegenüber der Nasdaq und mögliche Nachkaufkurse.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Microsoft eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
