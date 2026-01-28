IBM beschleunigt Wachstum und übertrifft Erwartungen - Aktie legt zu
- IBM übertrifft Erwartungen im vierten Quartal.
- Umsatz steigt um neun Prozent auf 20 Milliarden Dollar.
- Prognose für 2025 übertrifft Analystenerwartungen deutlich.
ARMONK (dpa-AFX) - Beim IT-Unternehmen IBM hat das Wachstum im vierten Quartal noch mal beschleunigt und die Erwartungen übertroffen. Der Umsatz legte bereinigt um die positiven Effekte des schwachen Dollar um neun Prozent auf knapp 20 Milliarden Dollar (16,7 Mrd Euro) zu, wie der Konzern am Mittwoch nachbörslich in Armonk mitteilte. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn zog um 17 Prozent auf 4,3 Milliarden Dollar an. Im Geschäft mit Software und für IT-Infrastruktur wie Servern verzeichnete der Konzern im vierten Quartal zweistellige Wachstumsraten.
2025 zog der Erlös im Vergleich zum Vorjahr um acht Prozent beziehungsweise währungsbereinigt um sechs Prozent auf 67,5 Milliarden Dollar an. Im laufenden Jahr rechnet IBM mit einem währungsbereinigten Wachstum von mindestens fünf Prozent. IBM schnitt 2025 besser ab als Experten prognostiziert hatten - und auch die Prognose liegt über der durchschnittlichen Erwartung der Analysten. Die in diesem Jahr bisher etwas unter Druck stehende Aktie legte nachbörslich um acht Prozent zu./zb/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur IBM Aktie
Die IBM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 294,2 auf NYSE (28. Januar 2026, 22:15 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der IBM Aktie um +0,09 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,74 %.
Die Marktkapitalisierung von IBM bezifferte sich zuletzt auf 230,23 Mrd..
IBM zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,7200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2700 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 251,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 160,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 300,00USD was eine Bandbreite von -45,61 %/+1,99 % bedeutet.
Hab meinen 50x-Bagger und Value-Schnapper Righetti vertickt. Ganz ehrlich, diese überdrehten Bewertungen sind echt nicht so mein Ding ... weg mit Hype, rein in Substanz. Stattdessen hab ich eine Position bei IBM eröffnet.
Warum? IBM ist kein Highflyer mehr, eher ein Koloss, den viele schon abgeschrieben haben. Aber die Jungs haben ernsthafte Skin in the Game beim Quantencomputing und ich glaube, das könnte langfristig eine echte Gamechanger-Technologie werden. Keine Marketing-Buzzwords, sondern harte Forschung und Entwicklung, Patente und Infrastruktur.
Fun Fact am Rande: Selbst Peter Lynch hatte IBM damals im Portfolio. Hat aber nicht so gut für ihn geendet. Die Aktie war zu schwerfällig und hat in seiner „Magellan-Zeit“ eher gebremst als beschleunigt. Für Lynch war IBM das Lehrstück, dass selbst ein Gigant ohne Wachstum nicht automatisch ein gutes Investment ist.
Ich sehe IBM heute etwas anders: kein Wachstumswunder, aber ein Fundament mit Dividende, Cashflow und der Chance, dass Quantencomputing mal richtig durchzündet.