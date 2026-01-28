    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIBM AktievorwärtsNachrichten zu IBM
    IBM beschleunigt Wachstum und übertrifft Erwartungen - Aktie legt zu

    Für Sie zusammengefasst
    • IBM übertrifft Erwartungen im vierten Quartal.
    • Umsatz steigt um neun Prozent auf 20 Milliarden Dollar.
    • Prognose für 2025 übertrifft Analystenerwartungen deutlich.
    IBM beschleunigt Wachstum und übertrifft Erwartungen - Aktie legt zu
    Foto: Thiago Prudencio - DAX/dpa

    ARMONK (dpa-AFX) - Beim IT-Unternehmen IBM hat das Wachstum im vierten Quartal noch mal beschleunigt und die Erwartungen übertroffen. Der Umsatz legte bereinigt um die positiven Effekte des schwachen Dollar um neun Prozent auf knapp 20 Milliarden Dollar (16,7 Mrd Euro) zu, wie der Konzern am Mittwoch nachbörslich in Armonk mitteilte. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn zog um 17 Prozent auf 4,3 Milliarden Dollar an. Im Geschäft mit Software und für IT-Infrastruktur wie Servern verzeichnete der Konzern im vierten Quartal zweistellige Wachstumsraten.

    2025 zog der Erlös im Vergleich zum Vorjahr um acht Prozent beziehungsweise währungsbereinigt um sechs Prozent auf 67,5 Milliarden Dollar an. Im laufenden Jahr rechnet IBM mit einem währungsbereinigten Wachstum von mindestens fünf Prozent. IBM schnitt 2025 besser ab als Experten prognostiziert hatten - und auch die Prognose liegt über der durchschnittlichen Erwartung der Analysten. Die in diesem Jahr bisher etwas unter Druck stehende Aktie legte nachbörslich um acht Prozent zu./zb/he

    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    IBM beschleunigt Wachstum und übertrifft Erwartungen - Aktie legt zu Beim IT-Unternehmen IBM hat das Wachstum im vierten Quartal noch mal beschleunigt und die Erwartungen übertroffen. Der Umsatz legte bereinigt um die positiven Effekte des schwachen Dollar um neun Prozent auf knapp 20 Milliarden Dollar (16,7 Mrd …
