PlasCred kündigt Update für Alberta Innovate Projekt an
PlasCred treibt das Kunststoffrecycling in Alberta voran: Mit frischer Finanzierung rückt die erste kommerzielle Neos-Anlage für gemischte Plastikabfälle in greifbare Nähe.
- PlasCred Circular Innovations Inc. hat eine Aktualisierung zu seinem Projekt Alberta Innovate veröffentlicht, das eine fortschrittliche Kunststoffrecyclinganlage in Alberta betrifft.
- Das Unternehmen erhielt eine Finanzierung von etwa 500.000 CAD von Alberta Innovates zur Unterstützung der ersten kommerziellen Anlage namens "Neos".
- Die Finanzierung soll technische und betriebliche Vorgaben für den kommerziellen Einsatz der Neos-Anlage bestätigen und das Risiko bei der Ausführung und Skalierung verringern.
- Neos wird täglich etwa 100 Tonnen gemischte Kunststoffabfälle in raffiniertes Kohlenwasserstoff-Kondensat umwandeln, das für 120 CAD pro Barrel verkauft wird.
- PlasCred hat eine zusätzliche Finanzierung in Höhe von 100.462 CAD durch eine Eigenkapitalwachstumsvereinbarung mit einem institutionellen Anleger erhalten.
- Das Unternehmen prüft weiterhin Finanzierungsmöglichkeiten für den endgültigen Bau der Neos-Anlage und wird den Markt über neue Entwicklungen informieren.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei PlasCred Circular Innovations ist am 14.05.2026.
