    PlasCred kündigt Update für Alberta Innovate Projekt an

    PlasCred treibt das Kunststoffrecycling in Alberta voran: Mit frischer Finanzierung rückt die erste kommerzielle Neos-Anlage für gemischte Plastikabfälle in greifbare Nähe.

    • PlasCred Circular Innovations Inc. hat eine Aktualisierung zu seinem Projekt Alberta Innovate veröffentlicht, das eine fortschrittliche Kunststoffrecyclinganlage in Alberta betrifft.
    • Das Unternehmen erhielt eine Finanzierung von etwa 500.000 CAD von Alberta Innovates zur Unterstützung der ersten kommerziellen Anlage namens "Neos".
    • Die Finanzierung soll technische und betriebliche Vorgaben für den kommerziellen Einsatz der Neos-Anlage bestätigen und das Risiko bei der Ausführung und Skalierung verringern.
    • Neos wird täglich etwa 100 Tonnen gemischte Kunststoffabfälle in raffiniertes Kohlenwasserstoff-Kondensat umwandeln, das für 120 CAD pro Barrel verkauft wird.
    • PlasCred hat eine zusätzliche Finanzierung in Höhe von 100.462 CAD durch eine Eigenkapitalwachstumsvereinbarung mit einem institutionellen Anleger erhalten.
    • Das Unternehmen prüft weiterhin Finanzierungsmöglichkeiten für den endgültigen Bau der Neos-Anlage und wird den Markt über neue Entwicklungen informieren.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei PlasCred Circular Innovations ist am 14.05.2026.


    PlasCred Circular Innovations

    ISIN:CA7279411069WKN:A3ESDD





    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
