JEFFERIES stuft ASML auf 'Hold'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für ASML von 1020 auf 1260 Euro angehoben, jedoch die Einstufung auf "Hold" belassen. Auch wenn der Auftragseingang im vierten Quartal ungeheuer stark gewesen sei, gehe der Löwenanteil davon auf Lieferungen im Jahr 2027 zurück, schrieb Janardan Menon am Mittwoch nach den Quartalszahlen des Chipindustrie-Ausrüsters. Kunden platzierten Aufträge weit im Voraus, wohl auch wegen Sorgen, ASML könnte den Aufträgen nicht hinterherkommen. Die Bewertung könnte angesichts der gegenwärtigen Auftragsstärke allmählich auf den Zenit zusteuern./rob/ajx/he
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,81 % und einem Kurs von 1.201EUR auf Lang & Schwarz (28. Januar 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.
