Die Medizinische Hochschule Hannover weiht ein hochmodernes Ganzkörper-PET/CT-System ein, um die klinische Bildgebung und translationale Forschung zu unterstützen

HANNOVER, Deutschland, 29. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) hat am 23. Januar im Medical Park Hannover die feierliche Eröffnung und das erste wissenschaftliche Symposium ihres „Ganzkörper-PET-Zentrums Niedersachsen" veranstaltet. Die Veranstaltung würdigte die Inbetriebnahme eines hochmodernen Ganzkörper-PET/CT-Systems, des uMI Panorama GS von United Imaging, und brachte Kliniker und Forscher zusammen, um neue Anwendungen der fortschrittlichen PET-Bildgebung zu diskutieren. An der Veranstaltung nahm Falko Mohrs, Niedersachsens Minister für Wissenschaft und Kultur, teil. Im Rahmen der Veranstaltung hielt Professor Simon Cherry von der University of California, Davis, ein Pionier auf dem Gebiet der Ganzkörper-PET-Bildgebung, einen Grundsatzvortrag.

Die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) ist ein Universitätsklinikum und eine der führenden forschungsintensiven Einrichtungen Deutschlands, die Patientenversorgung, Forschung und Lehre miteinander verbindet. Als Fachklinikum mit einem breiten Spektrum an Fachgebieten entwickelt die MHH interdisziplinäre Ansätze für komplexe medizinische Herausforderungen. Die MHH verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der PET-Bildgebung und gehörte zu den ersten PET-Betreibern in Deutschland. Das PET-Zentrum innerhalb der Abteilung für Nuklearmedizin der MHH treibt die molekulare Bildgebung und Präzisionsdiagnostik voran und verfügt über Fachkenntnisse in den Bereichen onkologische, entzündliche, kardiovaskuläre und neurologische Bildgebung.

Mit der Inbetriebnahme des uMI Panorama GS ist die MHH die erste Einrichtung in Deutschland, die ein Ganzkörper-PET/CT-System dieser Art betreibt. Die Abteilung für Nuklearmedizin der MHH plant, das System sowohl für klinische Zwecke als auch für Forschungszwecke einzusetzen. Die hohe Auflösung und Empfindlichkeit, die durch das lange axiale Sichtfeld und die fortschrittliche Time-of-Flight-Technologie ermöglicht wird, unterstützt das Ziel der Abteilung, niedrig dosierte und schnelle Scanprotokolle für Patienten zu entwickeln. Das axiale Sichtfeld des Systems von 148 cm ist von Bedeutung, da es eine umfassende Ganzkörperbildgebung in einer einzigen Aufnahme ermöglicht. Dies ist besonders relevant für die dynamische Ganzkörperbildgebung und die Entwicklung parametrischer Bildgebungsprotokolle zur systematischen Beurteilung der Gewebedurchblutung, des Stoffwechsels, immunbezogener Prozesse und Fibrose unter Verwendung etablierter und neuer PET-Tracer. Auf dieser Grundlage strebt die Abteilung die Etablierung systembasierter Bildgebungsanwendungen an, die sich auf Präzision, Vorhersage und Prävention in der Onkologie sowie auf die kardiovaskuläre Bildgebung, einschließlich Untersuchungen im Zusammenhang mit dem Myokard, konzentrieren.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2871271/Official_launch_total_body_PET_CT_system_Germany_Professor_Denise_Hilfiker_Kleiner.jpg

