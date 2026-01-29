Zoomlion-Turmdrehkrane treiben Dubais rekordverdächtige Skyline-Projekte an

Zoomlions Turmdrehkran L250-20 diente als wichtigste Hebelösung für das Hotelprojekt und ermöglichte präzise sowie stabile Hebevorgänge, während das Gebäude rekordbrechende Höhen erreichte. Dieser Erfolg unterstreicht die wachsende Kompetenz von Zoomlion im Hochhausbau und den Beitrag des Unternehmens zu wichtigen Infrastrukturprojekten im gesamten Nahen Osten.

DUBAI, VAE, 29. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. („Zoomlion"; 1157.HK) unterstützt die Transformation der Skyline von Dubai mit seinen Turmdrehkranen, die bei einer Reihe von Landmarkenprojekten im Einsatz sind, darunter das Ciel Dubai Marina Hotel , das von Guinness World Records offiziell als höchstes Hotel der Welt mit 377,127 Metern zertifiziert wurde. Zoomlions Krane dienten während des gesamten Projekts als wichtigste Hebeausrüstung und trugen zu dessen erfolgreichem Abschluss bei. Diese Leistung unterstreicht die technischen Anforderungen des Ultrahochhausbaus und die bewährte Leistung der Zoomlion-Geräte in komplexen Gebäudeumgebungen.

Neben dem Weltrekordprojekt unterstützt Zoomlion mehrere hochkarätige Projekte in Dubai. Beim Damac Bay Projekt im Kernbezirk der Dubai Marina wurden sechs Zoomlion L125-10FQ Turmdrehkrane in drei Hauptgebäuden eingesetzt. Ausgestattet mit fortschrittlichen elektronischen Steuerungssystemen und kompakten Mastabschnitten verbessern diese Krane die Betriebseffizienz sowie die strukturelle Stabilität in Umgebungen mit begrenztem Platzangebot.

In der Wohnanlage Azizi Venice, einem der größten Wohnungsbauprojekte Dubais, laufen umfangreiche, koordinierte Kranarbeiten. Derzeit sind über 40 Zoomlion-Turmdrehkrane in Betrieb, die eine Reihe Kernmodelle umfassen. Es ist geplant, eine zusätzliche Flotte einzusetzen, sodass der Standort bei Spitzenauslastung voraussichtlich fast 80 Zoomlion-Turmdrehkrane beherbergen wird. Dieses Projekt markiert einen neuen Meilenstein für die Fähigkeit des Unternehmens, international mehrere Einheiten gleichzeitig einzusetzen.

Zoomlion ist außerdem ein wichtiger Ausrüstungspartner für das Al Habtoor Tower Projekt, das zum höchsten freistehenden Wohngebäude der Welt werden soll. Mit einer Höhe von über 300 Metern und 82 Stockwerken entlang des Dubai Water Canal ist das Projekt mit einer maßgeschneiderten Flotte von Zoomlion-Wippausleger-Turmdrehkranen und -Bauaufzügen ausgestattet, die wegen ihrer Hebepräzision sowie ihrer Anpassungsfähigkeit an extreme vertikale Bedingungen ausgewählt wurden.

Zoomlion-Turmdrehkrane wurden für rekordverdächtige Wahrzeichen sowie für dichte Stadtentwicklungen eingesetzt und sind zu einem integralen Bestandteil von Dubais Bauökosystem geworden. Unterstützt durch kontinuierliche technische Innovationen und fundierte Projekterfahrungen bleibt Zoomlion dem Ziel verpflichtet, leistungsstarke Baumaschinen zur Unterstützung der Stadtentwicklung auf der ganzen Welt zu liefern.

Video – https://mma.prnewswire.com/media/2871599/1.mp4

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/zoomlion-turmdrehkrane-treiben-dubais-rekordverdachtige-skyline-projekte-an-302673427.html