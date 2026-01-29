    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsElectricite de France bearer and/or registered shares AktievorwärtsNachrichten zu Electricite de France bearer and/or registered shares
    Greenpeace kritisiert Frankreichs Uran-Importe aus Russland

    Für Sie zusammengefasst
    • Frankreich bezieht weiterhin atomare Materialien aus Russland.
    • Greenpeace kritisiert Abhängigkeit von russischer Atomindustrie.
    • Importanteil aus Russland sinkt, bleibt aber problematisch.
    Foto: Florence Piot - stock.adobe.com

    PARIS (dpa-AFX) - Die Umweltschutzorganisation Greenpeace wirft Frankreich vor, trotz des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine weiterhin atomares Material aus Russland zu beziehen. Eine Auswertung von Zolldokumenten sowie Daten zu Uran-Lieferungen wiesen darauf hin, dass Russland weiterhin von großer Bedeutung für den französischen Stromkonzern EDF , das Atomunternehmen Orano und das Kerntechnikunternehmen Framatome sei.

    Eine Schlüsselrolle bei den Lieferungen von angereichertem Uran spiele der russische Nuklearkonzern Rosatom, teilte Greenpeace mit. Von den vielfältigen Sanktionen gegen Russland ist der Kernkraftsektor bislang aber ausgenommen.

    Frankreichs Handel mit Russlands Atomindustrie läuft weiter

    Der Handel zwischen der französischen und der russischen Atomindustrie laufe weiter, als hätte Russland keinen Krieg gegen die Ukraine begonnen, sagte Greenpeace-Atomexpertin Pauline Boyer. "Wir sehen heute, dass Frankreich aufgrund seiner energiepolitischen Entscheidungen von der russischen Atomindustrie abhängig ist, die mittlerweile zu einem kriminellen Kriegsunternehmen geworden ist." Diese Abhängigkeit widerlege die angebliche "Energiesouveränität" Frankreichs dank der Kernenergie.

    Das Wirtschaftsministerium in Paris erklärte, dass die Regierung "entschlossen ist, die Abhängigkeit von Russland in allen Bereichen, einschließlich der Kernenergie, zu verringern" und dass sie "aktiv über Möglichkeiten zur Steigerung der souveränen industriellen Kapazitäten" im Bereich der Umwandlung und Anreicherung von Uran diskutiert, berichtete die Zeitung "Le Monde". Auf weitere Anfragen reagierte das Ministerium nicht.

    Importanteil aus Russland sinkt

    Wie Greenpeace unter Verweis auf Daten des Zolls aufführt, ist der Anteil der Importe von angereichertem Uran aus Russland an den Gesamtimporten Frankreichs von 67 Prozent 2022 auf 24 Prozent 2024 gesunken. 2025 habe es nur eine einzige Einfuhr gegeben. Rund die Hälfte der französischen Uran-Importe kämen aus Kasachstan und Usbekistan und würden weiterhin über russisches Gebiet unter der Kontrolle von Rosatom transportiert und dann über die Häfen Dunkerque und Rotterdam angeliefert./evs/DP/zb

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
