Auswärts-Rückspiel kein großer Nachteil mehr

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie

Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 3,29 auf Lang & Schwarz (28. Januar 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -0,15 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,39 %.

Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 363,20 Mio..

Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8200 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +51,98 %/+51,98 % bedeutet.