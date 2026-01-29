Kovac
Auswärts-Rückspiel kein großer Nachteil mehr
- Kovac sieht kein großes Risiko im Auswärtsspiel.
- Auswärtstorregel hat an Bedeutung verloren, sagt er.
- BVB spielt gegen Leverkusen oder Atalanta im Playoff.
DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmunds Trainer Niko Kovac sieht durch die Konstellation in den Champions-League-Playoffs mit dem Rückspiel auswärts keinen großen Nachteil. "Früher gab es die Auswärtstorregel. Da war das sicherlich von mehr Bedeutung als jetzt", sagte der 54-Jährige nach dem 0:2 gegen Inter Mailand. Durch die Niederlage zum Abschluss der Ligaphase rutschte der BVB aus den Top-16.
In den Playoffs um das Achtelfinale spielt der Revierclub nun entweder gegen Bundesliga-Konkurrent Bayer Leverkusen oder gegen Atalanta Bergamo. Das Hinspiel wird am 17. oder 18. Februar in Dortmund ausgetragen. Das Rückspiel dann am 24. oder 25. Februar im Rheinland oder in Italien. Welcher Gegner es wird, erfährt der BVB bei der Auslosung in Nyon am Freitag um 12.00 Uhr./the/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie
Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 3,29 auf Lang & Schwarz (28. Januar 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -0,15 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,39 %.
Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 363,20 Mio..
Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8200 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +51,98 %/+51,98 % bedeutet.
