    Bär träumt vom Mondflug und sieht Chancen für die Wirtschaft

    Für Sie zusammengefasst
    • Bär will mit deutschen Astronauten zum Mond fliegen.
    • Raumfahrt bietet große Chancen für die Wirtschaft.
    • Deutschland investiert 5,4 Mrd. Euro in ESA-Programme.
    Bär träumt vom Mondflug und sieht Chancen für die Wirtschaft
    AUGSBURG (dpa-AFX) - Bundesforschungsministerin Dorothee Bär würde gerne mitfliegen, wenn deutsche Astronauten eines Tages auf dem Mond landen. "Ja, sofort", sagte die auch für Raumfahrt zuständige CSU-Politikerin der "Augsburger Allgemeinen" (Donnerstag) auf eine entsprechende Frage.

    "Ich glaube, da oben versteht man, wie wertvoll unser Planet ist, wie bewahrens- und schützenswert", sagte Bär. "Mit Reinhard Mey würde ich sagen: Was uns groß und wichtig erscheint, ist plötzlich nichtig und klein." Sie spielte damit auf den Refrain von Meys Hit "Über den Wolken" aus den 1970er Jahren an.

    Milliarden für Deutschlands Raumfahrtindustrie

    Bär betonte aber auch, dass die Raumfahrt große Chancen für die deutsche Wirtschaft biete. "Der Markt wird in den nächsten Jahren wachsen. Wir sind noch längst nicht am Ende, wenn Sie nur das Thema Satelliten im All nehmen."

    Deutschland beteilige sich mit 5,4 Milliarden Euro an den Programmen der Europäischen Weltraumorganisation ESA, und diese Investitionen gingen vollständig in die Bundesrepublik zurück. "Die gehen in unsere Industrie, unseren Mittelstand und in unsere Start-ups."/uvo/DP/zb






    Bundesforschungsministerin Dorothee Bär würde gerne mitfliegen, wenn deutsche Astronauten eines Tages auf dem Mond landen. "Ja, sofort", sagte die auch für Raumfahrt zuständige CSU-Politikerin der "Augsburger Allgemeinen" (Donnerstag)
