Bär träumt vom Mondflug und sieht Chancen für die Wirtschaft

AUGSBURG (dpa-AFX) - Bundesforschungsministerin Dorothee Bär würde gerne mitfliegen, wenn deutsche Astronauten eines Tages auf dem Mond landen. "Ja, sofort", sagte die auch für Raumfahrt zuständige CSU-Politikerin der "Augsburger Allgemeinen" (Donnerstag) auf eine entsprechende Frage.

"Ich glaube, da oben versteht man, wie wertvoll unser Planet ist, wie bewahrens- und schützenswert", sagte Bär. "Mit Reinhard Mey würde ich sagen: Was uns groß und wichtig erscheint, ist plötzlich nichtig und klein." Sie spielte damit auf den Refrain von Meys Hit "Über den Wolken" aus den 1970er Jahren an.