'Achtsam Morden' bekommt dritte Staffel

In Staffel zwei hat Björn Diemel (Schilling) scheinbar sein Leben im Griff: Er verbringt mehr Zeit mit seiner Tochter, streitet sich achtsamer mit seiner Noch-Frau und arbeitet als rechtlicher Vertreter zweier Mafia-Clans, deren Chefs er achtsam von der Bildfläche verschwinden ließ. Dennoch spürt Diemel innere Unruhe. Sein Achtsamkeitscoach Joschka Breitner (Peter Jordan) klärt auf: Schuld daran sei "sein inneres Kind"./gth/DP/zb

