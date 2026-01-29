'Achtsam Morden' bekommt dritte Staffel
- Netflix kündigt dritte Staffel von "Achtsam Morden" an.
- Drehbeginn der neuen Staffel ist für den Sommer geplant.
- Zweite Staffel startet am 28. Mai 2024 auf Netflix.
BERLIN (dpa-AFX) - Netflix hat eine Fortsetzung seiner deutschen schwarzhumorigen Serie "Achtsam Morden" mit Tom Schilling in der Hauptrolle angekündigt. Die dritte Staffel werde im Sommer gedreht, hieß es bei einem Event zu kommenden Highlights des Streamingdienstes. Die zweite Staffel ist dabei noch nicht einmal angelaufen. Deren Start wurde für den 28. Mai angekündigt.
Die erste Staffel, die Ende Oktober 2024 rauskam, war laut Netflix nicht nur in Deutschland ein Publikumshit. Die Serie nach der gleichnamigen Bestsellerreihe von Karsten Dusse erreichte in Dutzenden Ländern die Netflix-Wochen-Top-10.
In Staffel zwei hat Björn Diemel (Schilling) scheinbar sein Leben im Griff: Er verbringt mehr Zeit mit seiner Tochter, streitet sich achtsamer mit seiner Noch-Frau und arbeitet als rechtlicher Vertreter zweier Mafia-Clans, deren Chefs er achtsam von der Bildfläche verschwinden ließ. Dennoch spürt Diemel innere Unruhe. Sein Achtsamkeitscoach Joschka Breitner (Peter Jordan) klärt auf: Schuld daran sei "sein inneres Kind"./gth/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Netflix Aktie
Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,10 % und einem Kurs von 84,64 auf Nasdaq (29. Januar 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Netflix Aktie um -1,99 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,50 %.
Die Marktkapitalisierung von Netflix bezifferte sich zuletzt auf 300,50 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 115,29USD. Von den letzten 7 Analysten der Netflix Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 94,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 134,00USD was eine Bandbreite von +11,06 %/+58,32 % bedeutet.
Hab mir deshalb gerade beim Netflix-Schauen eine kleine Position ins Depot gelegt. Ist eine der Sachen, die ich fast täglich nutze und echt nicht missen möchte. Die App in vielen Bereichen besser wie andere Anbieter, das Angebot passt für mich – eigentlich top. Und durch die Fusion kommt auch noch einiges an neuem Content dazu.
Nur den letzten Absatz mit dem Warner Teil, sehe ich bisschen negativer. Mit nicht so guten Geschäftszahlen und hohen Schulden von Warner.
Die Übernahme könnte die nächsten 5 Jahre viel Geld kosten, Geld was erstmal nicht mehr zur Verfügung steht und für Tilgung etc. angeht.
Dafür wird man danach als einer der Top3 den Markt dominieren. Und vielleicht in den weiteren 5 Jahren das Geld wieder reinverdienen.
Ob man auf dieser Basis aktuell die Aktie unterbewertet/fair/überbewertet sieht, muss jeder selbst entscheiden.