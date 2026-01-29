    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNetflix AktievorwärtsNachrichten zu Netflix
    'Achtsam Morden' bekommt dritte Staffel

    Für Sie zusammengefasst
    • Netflix kündigt dritte Staffel von "Achtsam Morden" an.
    • Drehbeginn der neuen Staffel ist für den Sommer geplant.
    • Zweite Staffel startet am 28. Mai 2024 auf Netflix.
    Foto: Netflix

    BERLIN (dpa-AFX) - Netflix hat eine Fortsetzung seiner deutschen schwarzhumorigen Serie "Achtsam Morden" mit Tom Schilling in der Hauptrolle angekündigt. Die dritte Staffel werde im Sommer gedreht, hieß es bei einem Event zu kommenden Highlights des Streamingdienstes. Die zweite Staffel ist dabei noch nicht einmal angelaufen. Deren Start wurde für den 28. Mai angekündigt.

    Die erste Staffel, die Ende Oktober 2024 rauskam, war laut Netflix nicht nur in Deutschland ein Publikumshit. Die Serie nach der gleichnamigen Bestsellerreihe von Karsten Dusse erreichte in Dutzenden Ländern die Netflix-Wochen-Top-10.

    In Staffel zwei hat Björn Diemel (Schilling) scheinbar sein Leben im Griff: Er verbringt mehr Zeit mit seiner Tochter, streitet sich achtsamer mit seiner Noch-Frau und arbeitet als rechtlicher Vertreter zweier Mafia-Clans, deren Chefs er achtsam von der Bildfläche verschwinden ließ. Dennoch spürt Diemel innere Unruhe. Sein Achtsamkeitscoach Joschka Breitner (Peter Jordan) klärt auf: Schuld daran sei "sein inneres Kind"./gth/DP/zb

    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    Verfasst von dpa-AFX
