    Warnstreiks

    Lehrkräfte gehen auf die Straße

    Für Sie zusammengefasst
    • Warnstreiks in Ostdeutschland führen zu Unterrichtsausfällen.
    • Zehntausende Beschäftigte demonstrieren bundesweit.
    • GEW fordert höhere Löhne, Arbeitgeber lehnen ab.
    BERLIN (dpa-AFX) - Vor allem im Osten Deutschlands kann es am Donnerstag wegen Warnstreiks an Schulen zu Unterrichtsausfällen kommen. Das sagte ein Sprecher der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Der Umfang ist noch offen. Zugleich wollen in ganz Deutschland zehntausende Beschäftigte aus dem Bildungswesen auf die Straßen gehen, wie die GEW ankündigte.

    Der Umfang der Ausstände im laufenden Tarifkonflikt um den öffentlichen Dienst der Länder wird laut den Gewerkschaften in den einzelnen Regionen geplant. In den östlichen Bundesländern sind Lehrkräfte nach GEW-Angaben in großer Anzahl nach wie vor angestellt. Deshalb steht es ihnen eine Streikteilnahme offen - anders als Beamtinnen und Beamten. Eine Betreuung betroffener Schülerinnen und Schüler solle vor Ort sichergestellt werden, hieß es.

    Bei mehreren Kundgebungen wollen Beschäftigte - Beamte wie Angestellte - auf die Straßen gehen. In Berlin, Hamburg, Köln, Leipzig und Mannheim soll es laut GEW zentrale Veranstaltungen geben. In Berlin wollen etwa auch Beschäftigte aus Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern demonstrieren, in Köln auch Betroffene aus Rheinland-Pfalz.

    Beamte und Angestellte

    Die Gewerkschaften fordern eine inhaltsgleiche Übertragung eines Tarifergebnisses für die Tarifbeschäftigten auf die Beamtinnen und Beamten in den einzelnen Ländern. Bei den Gewerkschaften werden nach Angaben eines Sprechers in einzelnen Ländern Widerstände dagegen wegen der Kosten befürchtet.

    Die GEW wirft den Arbeitgebern vor, bisher kein Angebot in der Tarifrunde vorgelegt zu haben. Mit weiteren Warnstreiks bis zum dritten Aufeinandertreffen der Verhandlungspartner am 11. Februar ist zu rechnen. In den Verhandlungen fordern Verdi und dbb unterstützt von der GEW und anderen Gewerkschaften sieben Prozent mehr Lohn, monatlich mindestens 300 Euro. Die Arbeitgeber hatten das als unbezahlbar abgelehnt./bw/DP/jha






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
