Lehrkräfte gehen auf die Straße

BERLIN (dpa-AFX) - Vor allem im Osten Deutschlands kann es am Donnerstag wegen Warnstreiks an Schulen zu Unterrichtsausfällen kommen. Das sagte ein Sprecher der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Der Umfang ist noch offen. Zugleich wollen in ganz Deutschland zehntausende Beschäftigte aus dem Bildungswesen auf die Straßen gehen, wie die GEW ankündigte.

Der Umfang der Ausstände im laufenden Tarifkonflikt um den öffentlichen Dienst der Länder wird laut den Gewerkschaften in den einzelnen Regionen geplant. In den östlichen Bundesländern sind Lehrkräfte nach GEW-Angaben in großer Anzahl nach wie vor angestellt. Deshalb steht es ihnen eine Streikteilnahme offen - anders als Beamtinnen und Beamten. Eine Betreuung betroffener Schülerinnen und Schüler solle vor Ort sichergestellt werden, hieß es.