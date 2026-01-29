Bei Wohnungssuche diskriminiert? BGH entscheidet über Klage

KARLSRUHE/GROSS-GERAU (dpa-AFX) - Der Bundesgerichtshof (BGH) entscheidet am Donnerstag (8.45 Uhr) über die Klage einer Frau, die einem Immobilienmakler bei ihrer Suche nach einer Wohnung Diskriminierung vorwirft. Sie verlangt von ihm eine Entschädigung, weil er sie aufgrund ihres pakistanischen Namens nicht zu einem Besichtigungstermin eingeladen haben soll. (Az. I ZR 129/25)

Auf der Suche nach einer neuen Wohnung für sich, ihren Ehemann und ihr erstes Kind hatte Humaira Waseem sich im November 2022 im Internet auf eine Wohnung des Maklerbüros beworben - mit prompter Absage. Es seien keine Termine mehr verfügbar, hieß es. Als die 30-Jährige es dann als "Frau Schneider" - bei sonst identischen Angaben zu ihrem Einkommen und Beruf - probierte, klappte es aber plötzlich mit dem Besichtigungstermin.