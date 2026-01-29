Außenminister wollen neue Iran-Sanktionen beschließen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Außenminister der EU-Staaten wollen an diesem Donnerstag bei einem Treffen in Brüssel (10.30 Uhr) neue Iran-Sanktionen beschließen. Mit den Strafmaßnahmen gegen Personen und Organisationen soll auf die brutale Niederschlagung von Protesten und die fortgesetzte Unterstützung des Irans für den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine reagiert werden. Insgesamt sollen etwa 30 Akteure betroffen sein.

Als möglich gilt zudem, dass eine politische Grundsatzeinigung auf die Einstufung der iranischen Revolutionsgarden - der Elitestreitmacht der Islamischen Republik - als Terrororganisation erzielt werden kann. Frankreich teilte am Mittwochabend nach langer Blockade mit, den von Deutschland und vielen anderen EU-Staaten geforderten Schritt nun auch unterstützen zu wollen.