    Acea

    Nutzfahrzeug-Zulassungen in EU schwächeln 2025 - Busse legen aber zu

    • Lkw-Zulassungen in der EU sanken um 6,2 Prozent.
    • Lieferwagen-Rückgang bei 8,8 Prozent auf 1,447 Mio.
    • Busse verzeichneten 7,5 Prozent Wachstum in Verkäufen.
    Acea - Nutzfahrzeug-Zulassungen in EU schwächeln 2025 - Busse legen aber zu
    BRÜSSEL (dpa-AFX) - In der Europäischen Union (EU) sind im vergangenen Jahr deutlich weniger Nutzfahrzeuge zugelassen worden als ein Jahr zuvor. Der Lkw-Absatz ging um 6,2 Prozent auf 307.460 Stück zurück, wie der Branchenverband Acea am Donnerstag mitteilte. Lieferwagen verzeichneten einen Rückgang von 8,8 Prozent auf 1.447 Millionen Fahrzeuge. Wachstum gab es hingegen bei Bussen. Hier legten die Verkäufe um 7,5 Prozent auf 38.238 Fahrzeuge zu.

    Bei Bussen stiegen die Zulassungen in Deutschland (plus 28 Prozent) und Polen (plus 16,6 Prozent) besonders stark, während Italien und Spanien Rückgänge verzeichneten. Bei Lkws schwächelten alle wichtigen Märkte. Dabei war Deutschland mit einem Rückgang von 12,2 Prozent besonders betroffen, gefolgt von Frankreich und Spanien. Bei Lieferwagen verzeichnete Frankreich (minus 5,6 Prozent) den stärksten Rückgang, gefolgt von Deutschland und Italien. Im Gegensatz dazu verzeichnete Spanien hier einen kräftigen Zuwachs von fast zwölf Prozent./jha/ajx/he

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,65 % und einem Kurs von 30,40 auf Lang & Schwarz (28. Januar 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +4,94 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,49 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 21,25 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 118,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 95,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von -7,81 %/+35,86 % bedeutet.




    dpa-AFX
